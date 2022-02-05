يعتبر إنستغرام (Instagram) أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي وواحدا من أكثر المواقع إدمانا عليه، لذلك إذا كنت ترغب في التخفيف من عادات إنستغرام الخاصة بك فإنه يمكنك دائما حذف أو إلغاء تنشيط حسابك عليه.

يتمثل الاختلاف بين الخيارين في أن حذف حساب إنستغرام يكون دائما، فيما إلغاء التنشيط هو إجراء مؤقت ويسمح لك باستعادة حسابك لاحقا.

لحذف أو إلغاء تنشيط حساب إنستغرام الخاص بك ستحتاج إلى استخدام متصفح الويب الخاص بسطح المكتب أو متصفح الويب على هاتفك الذكي، ولا يمكنك القيام بذلك من خلال التطبيق على الهاتف المحمول.

إليك الخطوات التي تمكنك من القيام بالأمرين

حذف حساب إنستغرام بشكل دائم

1. على متصفح الويب على سطح المكتب أو الهاتف المحمول انتقل إلى موقع إنستغرام على الويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

2. بمجرد تسجيل الدخول انتقل إلى صفحة حذف الحساب.

3. من القائمة المنسدلة أعلى الشاشة اختر سبب حذف حسابك.

4. بمجرد اختيار سبب الحذف سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك، قم بذلك، ثم انقر فوق الزر الأزرق حذف "اسم الحساب".

سيتعين عليك شرح سبب حذفك حساب إنستغرام.

يلاحظ إنستغرام أن مسح بياناتك بالكامل سيستغرق شهرا، فحتى ذلك الحين سيتم إخفاء حسابك من الظهور للمستخدمين.

إلغاء حساب إنستغرام بشكل مؤقت

يمكنك تعطيل حسابك على إنستغرام مؤقتا في حالة ترددك في حذفه بشكل دائم وإذا كنت تعتقد أنك ربما تريد استرداده لاحقا، وسيؤدي هذا الإجراء إلى إخفاء حسابك عن مستخدمي إنستغرام، ولكنه يتيح لك استعادته متى شئت.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب إنستغرام الخاص بك على الويب وانتقل إلى صفحة ملفك الشخصي، ثم انقر فوق تحرير ملف التعريف في الجزء العلوي من الصفحة.

2. في الجزء السفلي من الصفحة التي تفتح حدد "تعطيل حسابي مؤقتا" كما يتضح بالصورة في الأسفل.

3. حدد سببا لتعطيل حسابك، وأعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك كما يظهر في الصورة.

4. انقر فوق تعطيل الحساب مؤقتا.

لإعادة تنشيط حسابك في المستقبل ما عليك سوى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى تطبيق إنستغرام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.