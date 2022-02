نشرت شركة "آبل" (Apple) مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام "آي أو إس 15.4" (iOS 15.4) الجديد، تضمنت رمزا لرجل "حامل".

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) إن الخطوة التي أقدمت عليها "آبل" جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولا من وجهة نظرهم، بطرح رموز للشواذ بين الرموز الأخرى.

القائمة الجديدة من الرموز التعبيرية أتاحتها "آبل" الأسبوع الماضي في إصدار تجريبي جديد من تحديث برنامج "آي أو إس 15".

واتخذت قرار تضمين الرموز التعبيرية "يوني كود كونسيرتيم" (Unicode Consortium)، وهي هيئة صناعية غير ربحية تنظم كيفية عرض الأحرف على الإنترنت، بما في ذلك إصدار الرموز التعبيرية الجديدة.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K — The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021

الأميركيون غاضبون

وانتقد عدد من الأميركيين في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي شركة "آبل" لإصدارها رموز "الرجل الحامل" التعبيرية.

وغرد أحد الأشخاص قائلا "لقد فشلنا على مستوى الحضارة"، وكتب آخر "أنشأت الرموز التعبيرية للرجل الحامل مافيا الشواذ الإباحية".

Tell me it isn’t so that they are making a pregnant man emoji with this new update… we have failed as a civilization — Sidney Pinnix (@Sidpindoe) January 28, 2022

the new pregnant man emoji was submitted by the twitter gay porn mafia i just know it pic.twitter.com/mPezvQ9GLZ

— Stephen スティーヹン (@TAIKORA) January 28, 2022

وسخر من الرموز التعبيرية شون سبايسر الذي شغل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض لدونالد ترامب ويستضيف حاليًّا عرضًا على شبكة "نيوز ماكس" (Newsmax) اليمينية.

وغرد سبايسر "استكملت دراسة علم الجيوليوجيا خلال تكويني الجامعي، وأكتشف الآن ما فاتني، كانت فصول علم الأحياء ستساعد في شرح الرموز التعبيرية للرجل الحامل".

In college I satisfied the science requirement by taking geology – now I see what I missed – those biology classes would have helped explain the new pregnant man emoji pic.twitter.com/qXcYq6anA3 — Sean Spicer (@seanspicer) January 30, 2022

وفي الأسبوع الماضي خصص تاكر كارلسون -مضيف قناة "فوكس نيوز" (Fox News)- جزءًا من برنامجه للحديث عن الرموز التعبيرية، ورأى كارلسون أن إدخال الرموز التعبيرية كان شكلًا من أشكال "المعلومات المضللة".

وقال ساخرا "في العالم الحقيقي، يمكن للرجال أن يحملوا بسهولة إذا لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة. انتبهوا يا رفاق، يمكن أن يحدث لكم ذلك".

In the real world, men can very easily get pregnant if they don’t take proper precautions. Watch out, guys. It could happen to you. Apple’s new iPhone update includes a reminder of this: a pregnant man emoji. pic.twitter.com/2oyl8BW1aZ — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 29, 2022

وظل الجمهوريون معارضين منذ مدة طويلة لما تصفه بعض الجهات بحقوق المتحولين جنسيًّا.

وقدم الجمهوريون من ولاية ويسكونسن أخيرا مشروع قانون لتقييد العمر الذي يمكن فيه إجراء جراحات تغيير الجنس، وهو واحد من عدد من مشاريع القوانين التي دفعها الجمهوريون على مستوى الولاية لتقييد الوصول إلى العمليات الجراحية لتغيير الجنس، ومنع الشباب المتحولين جنسيًّا من المشاركة في بعض المسابقات الرياضية.

الأميركيون ليسوا وحدهم.. رفض عالمي

وكتب بيرس مورغان مقدم البرامج البريطاني الشهير على تويتر "إيموجي الرجل الحامل الجديد من آبل. الكلمات تخونني، لقد أصبح العالم مجنونا".

ووفقا للصحيفة الأميركية، لم يرد ممثلو شركة "آبل" على وابل الانتقادات التي وجّهت للتحديث الجديد.

ولا يزال نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزا تعبيريًّا، حسب ما ذكر موقع "ماك رومرز" (MacRumors).