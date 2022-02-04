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آبل تواجه انتقادات واسعة بسبب إيموجي "الرجل الحامل"

Fox personality Tucker Carlson speaks at the 2017 Business Insider Ignition: Future of Media conference in New York
تاكر كارلسون مضيف قناة فوكس نيوز خصص جزءًا من برنامجه للحديث عن الرموز التعبيرية ووصفها بالمعلومات المضللة (رويترز)
4/2/2022

نشرت شركة "آبل" (Apple) مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام "آي أو إس 15.4" (iOS 15.4) الجديد، تضمنت رمزا لرجل "حامل".

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) إن الخطوة التي أقدمت عليها "آبل" جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولا من وجهة نظرهم، بطرح رموز للشواذ بين الرموز الأخرى.

القائمة الجديدة من الرموز التعبيرية أتاحتها "آبل" الأسبوع الماضي في إصدار تجريبي جديد من تحديث برنامج "آي أو إس 15".

واتخذت قرار تضمين الرموز التعبيرية "يوني كود كونسيرتيم" (Unicode Consortium)، وهي هيئة صناعية غير ربحية تنظم كيفية عرض الأحرف على الإنترنت، بما في ذلك إصدار الرموز التعبيرية الجديدة.

الأميركيون غاضبون

وانتقد عدد من الأميركيين في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي شركة "آبل" لإصدارها رموز "الرجل الحامل" التعبيرية.

وغرد أحد الأشخاص قائلا "لقد فشلنا على مستوى الحضارة"، وكتب آخر "أنشأت الرموز التعبيرية للرجل الحامل مافيا الشواذ الإباحية".

the new pregnant man emoji was submitted by the twitter gay porn mafia i just know it pic.twitter.com/mPezvQ9GLZ

 

وسخر من الرموز التعبيرية شون سبايسر الذي شغل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض لدونالد ترامب ويستضيف حاليًّا عرضًا على شبكة "نيوز ماكس" (Newsmax) اليمينية.

وغرد سبايسر "استكملت دراسة علم الجيوليوجيا خلال تكويني الجامعي، وأكتشف الآن ما فاتني، كانت فصول علم الأحياء ستساعد في شرح الرموز التعبيرية للرجل الحامل".

 

وفي الأسبوع الماضي خصص تاكر كارلسون -مضيف قناة "فوكس نيوز" (Fox News)- جزءًا من برنامجه للحديث عن الرموز التعبيرية، ورأى كارلسون أن إدخال الرموز التعبيرية كان شكلًا من أشكال "المعلومات المضللة".

وقال ساخرا "في العالم الحقيقي، يمكن للرجال أن يحملوا بسهولة إذا لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة. انتبهوا يا رفاق، يمكن أن يحدث لكم ذلك".

وظل الجمهوريون معارضين منذ مدة طويلة لما تصفه بعض الجهات بحقوق المتحولين جنسيًّا.

وقدم الجمهوريون من ولاية ويسكونسن أخيرا مشروع قانون لتقييد العمر الذي يمكن فيه إجراء جراحات تغيير الجنس، وهو واحد من عدد من مشاريع القوانين التي دفعها الجمهوريون على مستوى الولاية لتقييد الوصول إلى العمليات الجراحية لتغيير الجنس، ومنع الشباب المتحولين جنسيًّا من المشاركة في بعض المسابقات الرياضية.

الأميركيون ليسوا وحدهم.. رفض عالمي

وكتب بيرس مورغان مقدم البرامج البريطاني الشهير على تويتر "إيموجي الرجل الحامل الجديد من آبل. الكلمات تخونني، لقد أصبح العالم مجنونا".

ووفقا للصحيفة الأميركية، لم يرد ممثلو شركة "آبل" على وابل الانتقادات التي وجّهت للتحديث الجديد.

ولا يزال نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزا تعبيريًّا، حسب ما ذكر موقع "ماك رومرز" (MacRumors).

المصدر : مواقع إلكترونية