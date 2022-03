كيف كشفت خرائط غوغل معلومات الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل موعده؟

يوضح تقرير من صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية كيف استخدم فريق من الباحثين مزيجًا من خرائط غوغل (Google) وصور الرادار لتتبُّع تحركات القوات الروسية، مما دفعهم لتوقع الهجوم على أوكرانيا قبل ظهوره في الأخبار.

فعندما لاحظ الدكتور جيفري لويس، الأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا (California’s Middlebury Institute of International Studies)، وجود حركة مرور سيئة بشكل خاص في الساعة 3:15 صباحًا بالقرب من الحدود الأوكرانية، علم أن هذا لم يكن الازدحام المعتاد في ساعة الذروة، واكتشف لويس وطلابه "الزحام" في 23 فبراير/شباط – أي قبيل بدء الغزو الروسي.

وقال لويس لواشنطن بوست "في الأيام الخوالي، كنا نعتمد على مراسل ليبين لنا ما يحدث على الأرض.. واليوم، يمكنك فتح خرائط غوغل ومشاهدة الأشخاص الفارين من كييف".

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022