أعلنت عصابة "كونتي رانسوم وير" (Conti ransomware) أنها ستنتقم من "البنى التحتية الحيوية" لأي شخص يشن هجمات إلكترونية على روسيا، وذلك وفق تقرير نشره موقع "فايس" (vice).

وأعلنت العصابة سيئة السمعة والمتخصصة ببرامج الفدية أول أمس الجمعة أنها تدعم الحكومة الروسية، ووعدت بالانتقام من أي شخص يعارضها.

وقالت العصابة في إعلانها "يعلن فريق كونتي رسميا عن دعمه الكامل للحكومة الروسية. وإذا قررت أي هيئة تنظيم هجوم إلكتروني أو أي أنشطة حربية ضد روسيا، فسنستخدم جميع مواردنا الممكنة للرد على البنى التحتية الحيوية لهذه الجهة".

وتم رصد هذا الإعلان من قبل العديد من الباحثين في مجال الأمن السيبراني الذين يتتبعون عصابات برامج الفدية الضارة. ونشرها المتسللون على موقعهم الرسمي على الإنترنت؛ حيث يقومون بالإعلان عن الضحايا وتبادل الإعلانات.

The Conti #ransomware operation sides with Russia and threatens attacks on critical infrastructure. pic.twitter.com/L8E7lEW1MJ

— Brett Callow (@BrettCallow) February 25, 2022