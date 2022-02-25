فيسبوك وتويتر يرشدان المستخدمين في أوكرانيا إلى خطوات لتأمين حساباتهم

قال مسؤول في شركة ميتا (Meta) المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Facebook) -في منشورات على تويتر أمس الخميس- إن الشركة أقامت مركزا للعمليات لمتابعة الصراع في أوكرانيا، وأطلقت ميزة تمكن المستخدمين في ذلك البلد من إغلاق ملفاتهم الشخصية على الموقع ضمانا لأمنهم.

ونشرت شركة تويتر أول أمس الأربعاء نصائح عن كيفية تأمين المستخدمين حساباتهم من القرصنة والتأكد من خصوصية تغريداتهم ووقف تنشيط حساباتهم.

ونشرت الشركة تغريدات بشأن إرشادات السلامة باللغات الإنجليزية والروسية والأوكرانية، وغالبا ما يستخدم النشطاء السياسيون والباحثون منصتي وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لنشر معلومات في أوقات الأزمات.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا أمس مخاوف من انتشار معلومات مضللة عن الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي.

إغلاق بنقرة واحدة

ويمكن للمستخدمين في أوكرانيا إغلاق ملفاتهم الشخصية بنقرة واحدة لمنع المستخدمين من غير أصدقائهم من تنزيل أو مشاركة صور على ملفهم الشخصي أو متابعة منشورات لهم، حسبما قال رئيس السياسة الأمنية بموقع فيسبوك على تويتر ناثانيال غليشر.

وشارك تويتر أول أمس أيضا معلومات عن كيفية قيام المستخدمين بوقف تنشيط حساباتهم، ولجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع تصاعد الصراع في أوكرانيا أمس إلى منصات مثل تيك توك (TikTok) وسناب شات (Snapchat) وتويتر، لنشر مقاطع مصورة لخطوط الإجلاء وطائرات مروحية محلقة واحتجاجات مناهضة للحرب في روسيا.

وحصل وسم "روسيا" على 37.2 مليار مشاهدة، ووسم و"أوكرانيا" على 8.5 مليارات على تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.