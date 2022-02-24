يتمتع التطبيق حاليا بمتوسط ​​تقييم 4.1 نجمات للمستخدم على متجر تطبيقات آبل، رغم أن عددا من المراجعين من فئة 5 نجوم أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الاشتراك في التطبيق حتى الآن

تكافح منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب "تروث سوشيال" (Truth Social)، التي تم إطلاقها تجريبيا قبل يومين فقط، لحلّ مواطن الخلل الفنية وصعوبة إدخال مستخدمين جدد في المراحل الأولى من طرحها.

فالموقع، الذي وصف نفسه بأنه نوع من المواقع البديلة لـ"تويتر" (Twitter) لحرية التعبير مع سياسات أكثر تسامحا في الإشراف على المحتوى، أخرج بالفعل عددا قليلا من المستخدمين من منصته.

ويكافح المستخدمون الآخرون للاشتراك في المنصة الجديدة، التي يبلغ عدد الموجودين الآن على قائمة الانتظار الخاصة بها ما يقرب من نصف مليون شخص.

تم رفض المستخدم مات أورتيغا من قبل تطبيق تروث سوشيال بسبب اسم المستخدم الخاص به "ديفين نونيز كاو" (DevineNunesCow)، حسبما ورد على موقع "ميشابل" (Mashable).

وسخر من ذلك حساب ساخر على تويتر يحمل اسم نونيز نفسه، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأم للتطبيق تروث سوشيال.

وأشار عدد قليل من المستخدمين إلى أن سياسة الاعتدال في تروث سوشيال أكثر صرامة بشكل ملحوظ من سياسة تويتر، على الرغم من ادعائها أنها ملاذ من رقابة شركات التقنية الكبرى.

وعلى عكس تويتر، يمكن تعليق حسابات مستخدمي تروث سوشيال أو طردهم نهائيا من النظام لنشر محتوى يعتبره الوسطاء زائفا أو تشهيريًا أو مضللًا.

وبينما كان تويتر قد فرض حظرًا واسع النطاق في الماضي على نشر المعلومات الخاطئة عن الانتخابات، فإنه يسمح بانتظام لأنواع أخرى من المعلومات المضللة بالمرور.

يمكن أيضًا حظر مستخدمي تروث سوشيال لنشر محتوى يعتبره الوسطاء "تشهيريًا أو افتراءً أو مرفوضًا بأي شكل آخر"، بينما يميل تويتر إلى أن يكون انتقائيًا في كيفية تعامله مع النزاعات بين المستخدمين، ما لم يتضمن حملات مضايقة واضحة.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتمكن تروث سوشيال من فرض سياسة الاعتدال الصارمة هذه في حالة رغبتها في النمو على نطاق واسع. وتعتمد المنصة على مجموعة من الوسطاء المتطوعين وتقارير المستخدم والروبوتات للتعامل مع إزالة المحتوى.

يواجه المستخدمون الجدد والمحتملون أيضًا مشكلات فنية أثناء محاولة التسجيل في التطبيق، الذي يتوفر فقط على نظام "آي أو إس" (iOS).

وواجهت المنصة انقطاعًا في الخدمة لمدة 13 ساعة بعد ساعات فقط من ظهورها مساء الأحد الماضي بسبب تدفق المستخدمين الجدد.

يتمتع التطبيق حاليًا بمتوسط ​​تقييم 4.1 نجمات للمستخدم على متجر تطبيقات "آبل" (Apple )، على الرغم من أن عددًا من المراجعين من فئة 5 نجوم أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الاشتراك في التطبيق حتى الآن.

وكتب أحد المراجعين الذين صنفوا التطبيق بخمس نجوم أنهم لم يتلقوا بعد تأكيدًا بالبريد الإلكتروني من تروث سوشيال، "في كل مرة أحاول فيها إنشاء حساب، لا أتلقى البريد الإلكتروني لتأكيد عنوان بريدي الإلكتروني. لا، ليس في البريد غير الهام أيضًا".

ويضيف "مرة واحدة تلقيت البريد الإلكتروني بعد عدة ساعات وكانت صلاحيته منتهية بالفعل. ما زلت أحاول وسأواصل المحاولة. لقد قيمت التطبيق بخمس نجوم لأنني أعتقد أن شخصًا ما يلعب ألعابًا ولا تهم المراجعة لأنني لم أتمكن حتى من إعداد حساب حتى الآن. أحاول فقط حل مشكلة".