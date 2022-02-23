أعلنت "غوغل" (Google) اليوم الأربعاء تمويل مبادرة بقيمة 10 ملايين دولار على مدى 3 سنوات في فلسطين، تستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا، وذلك لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم الرقمية وإيجاد فرص عمل.

وجاء الإعلان من روث بورات -المديرة المالية التنفيذية في شركة "ألفابت" (Alphabet) المالكة لغوغل- خلال اجتماع مع رواد وقادة أعمال فلسطينيين.

محاور التعاون

وسيتم التعاون من خلال عمل غوغل مع شركاء من كلا القطاعين، الخاص والعام، كما ستتعاون الشركة العملاقة أيضًا مع المنظمات غير الربحية لمساعدة آلاف الفلسطينيين على تطوير المهارات الأساسية التي يحتاجها القطاع التكنولوجي، ولتسهيل الوصول إلى فرص العمل محليًا أو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتندرج المبادرة الجديدة تحت الجهود المبذولة من غوغل لتطوير المهارات الرقمية حول العالم والمشهورة باسم "مهارات من غوغل"، وهي دورات رقمية تقدمها الشركة أونلاين وساعدت أكثر من مليون شخص ونشاط تجاري في المنطقة.

وتعتمد المبادرة الجديدة على 4 محاور رئيسية، وهي:

تطوير المهارات الرقمية المتقدمة

وسيتم ذلك من خلال برنامج هدفه تطوير تطبيقات السحابة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيتم تقديم دورة تدريبية باللغة العربية مع إمكانية الحضور شخصيًا أو على الإنترنت، وسيقدم الدورة متخصصون في فلسطين.

التدريب وبناء الخبرات في المجالات غير التقنية

وذلك عن طريق تعاون غوغل مع منظمات غير حكومية، محلية وعالمية، لتدريب الفلسطينيين على المهارات غير التقنية المطلوبة لتطوير العمل الحر أو للتقديم على وظيفة في أي شركة كانت.

توفير إمكانية الوصول إلى فرص العمل

ستعمل غوغل على تنظيم فعاليات، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك بهدف ربط الباحثين عن فرص عمل بمختلف الشركات.

ربط الفلسطينيين بمصادر تمويلية

وأخيرًا، عن طريق ربط المشاركين الفلسطينيين بفرص تمويلية، وتوفير منح ستوصلهم بحاضنات الأعمال، وتقديم مساهمات عينية، مثل رصيد مجاني من "غوغل كلاود" (Google Cloud) و"غوغل بلاي" (Google Play).