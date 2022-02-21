يحتوي جهاز "آيفون" (iPhone) على تطبيق كاميرا خفية ربما لا يعرف بوجوده أغلب مستخدمي الآيفون، التطبيق سهل الاستخدام جدا ويمكّنك من تكبير الأشياء وحتى التعرف عليها.

يطلق على التطبيق "ماغنيفاير" (Magnifier) أو المكبر، وهو يوفر تكبيرًا ملحوظًا للخطوط بحيث يمكّنك من قراءة نص صغير.

كما يمكنك أيضًا من فحص الأشياء الصغيرة باستخدام ميزة "آبل" (Apple) الذكية، بل إنه يحتوي على مرشحات ألوان خاصة لتسهيل رؤية بعض الأشياء.

وسُلّط الضوء على هذه الميزة أخيرا عن طريق صانع المحتوى على "تيك توك" (TikTok) مارلون وايرليس (marlonwireless)، حيث حصد الفيديو مئات الإعجابات.

وهناك طريقة واحدة للعثور على التطبيق، هي ببساطة البحث عنه، وذلك بالسحب إلى الأسفل؛ من أعلى الشاشة الرئيسة، ثم كتابة "المكبر" (Magnifier).

تطبيق ماغنيفاير أو المكبر يوفر تكبيرا ملحوظا للخطوط بحيث يمكّنك من قراءة نص صغير (مواقع التواصل)

كيف تُظهر المكبر على شاشتك؟

قد يكون من المفيد وضع التطبيق في مكان واضح على شاشتك الرئيسة لاستخدامه في المستقبل.

يمكنك أيضًا استخدام الزر الجانبي لفتح المكبر، وذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم إدخال إمكانية الوصول والبحث عن اختصارات إمكانية الوصول.

ثم قم بتمكين المكبر لإعداد "النقر الثلاثي على الزر الجانبي"، الآن عندما تنقر 3 مرات فوق الزر الجانبي سيفتح تطبيق المكبر.

نقرة للخلف ويصبح المكبر جاهزا للعمل

ولكن من الأفضل استخدام ميزة "باك تاب" (Back Tap) بالنقر على الجزء الخلفي من الهاتف.

ولتشغيل الميزة، تأكد من التحديث إلى "آي أو إس 14" (iOS 14) أو إصدار أحدث. وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم إلى "عام"، وبعد ذلك إلى "تحديث البرنامج".

ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك، ومرّر إلى أسفل وانقر على "إمكانية الوصول"، ثم انقر على "اللمس"، ثم اذهب إلى الأسفل؛ إلى "باك تاب".

سيكون لديك خيار تشغيل "النقر المزدوج" أو "النقر الثلاثي".

انقر لمعرفة الميزات التي يمكنك التحكم فيها الآن بنقرة مزدوجة أو ثلاثية على الجزء الخلفي من جهاز آيفون الخاص بك.

تشمل الميزات التي يمكنك تفعيلها أخذ لقطات للشاشة، أو رفع مستوى الصوت أو خفضه، أو التكبير، أو التمرير، وغير ذلك.

اختر المكبر لواحدة منها، وبعد ذلك ستتمكن من تشغيل التطبيق بالنقر على الجزء الخلفي من جهاز آيفون الخاص بك.

ضع في اعتبارك أن هذه الميزة قد لا تعمل إذا كان لديك حافظة هاتف سميكة.

يمكنك تبديل ميزات عناصر تحكم النقر الخلفي أو إيقاف تشغيلها في أي وقت باستخدام الخطوات نفسها المذكورة سابقا.