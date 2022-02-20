ستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير.

يُطرح على ما يبدو مشروع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) أو "تواصل الحقيقة الاجتماعي" (Truth Social) في متجر تطبيقات "آبل" (Apple) يوم الاثنين، حسب ما ذكرت منشورات مسؤول تنفيذي عن نسخة تجريبية اطلعت عليها رويترز، مما قد يشير إلى عودة الرئيس السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة يوم رؤساء أميركا.

وسيعيد هذا المشروع حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرّض على العنف.

وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، التي تقف وراء مشروع "تروث سوشيال"، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل جذب المستخدمين الذين يشعرون بكبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

ولم يرد ممثل لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على طلب للتعليق على الفور.