أخبر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (Meta) موظفي الشركة أنهم سيشار إليهم من الآن باسم "ميتا ميتس" (Meta mates)، بعد أن غيرت الشركة تسمية نفسها من "فيسبوك" إلى "ميتا" العام الماضي.

وبحسب ما ورد في تقرير لبلومبيرغ (Bloomberg)، أعلن زوكربيرغ عن التغيير في اجتماع افتراضي مع الموظفين يوم الثلاثاء الماضي، وذكر المصطلح لاحقا في منشور على فيسبوك.

وكتب زوكربيرغ "إن ميتا (Meta) وميتا ميتس (Metamates) ومي (Me)، يدور حول أن نكون مشرفين جيدين على شركتنا ورسالتنا، ويتعلق الأمر بشعورنا بالمسؤولية تجاه نجاحنا الجماعي وتجاه بعضنا البعض كأعضاء في الفريق، ويتعلق الأمر بالعناية بشركتنا وببعضنا البعض".

وقال أندرو بوسورث المدير التنفيذي لشركة ميتا -الذي من المقرر أن يصبح كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في الشركة هذا العام- لمراسل موقع "ذي فيرج" (The Verge) أليكس هيث، إن مصطلح "ميتا ميتس" صاغه العالم دوغلاس هوفستاتر، "بعد أن أرسل أحد الموظفين بريدا إلكترونيا له للحصول على أفكار بعد تغيير علامتنا التجارية".

وفي اجتماعه الافتراضي مع الموظفين يوم الثلاثاء، كشف زوكربيرغ أيضا أن شعار فيسبوك "موف فاست" (Move Fast) سيصبح "موف فاست توغذر" (Move Fast Together)، بينما "بي بولد" (Be Bold) ستصبح "بيلد أوسوم ثنغز" (Build Awesome Things) و"بي أوبين" (Be Open) ستصبح "ليف إن ذي فيوتشر" (Live In The Future).

وستتم إعادة تسمية "نيوز فييد" (News Feed) على فيسبوك باسم "فييد" (Feed)، حيث أخبر متحدث باسم الشركة موقع "ماركيت واتش" (MarketWatch) أن التغيير "سيعكس بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذي يراه الأشخاص في خلاصاتهم".

وأعرب موظفو ميتا عن مخاوفهم الخاصة من لقبهم الجديد، وعبّروا عن هذه المخاوف بالسخرية على تويتر، وقالت شيرا فرانكل مراسلة موقع "نيويورك تايمز" (New York Times) إن أحد الموظفين كتب على حسابه "هل هذا يعني أننا في سفينة غارقة؟".