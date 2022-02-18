أعلنت شركة "غوغل" (Google) يوم الأربعاء الماضي أنها ستتبنى قيودًا جديدة للخصوصية من شأنها قطع التتبع عبر التطبيقات على أجهزتها التي تعمل بنظام "أندرويد" (Android).

وقالت الشركة المملوكة لشركة "ألفابت" (Alphabet) إنها تطور بدائل جديدة تركز على الخصوصية لمعرّف الإعلانات الخاص بها، والمعرف هو سلسلة فريدة من الأحرف التي تحدد جهاز المستخدم.

يأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها شركة "آبل" (Apple) العام الماضي والتي بدت وكأنها قلبت ممارسات الإعلان رأسا على عقب.

وبحسب موقع "سي إن بي سي" (CNBC) قالت غوغل إنها تطور بدائل جديدة تركز على الخصوصية لمعرف الإعلان الخاص بها، وغالبًا ما تساعد المعرفات الرقمية في الهواتف الذكية شركات التكنولوجيا الإعلانية على تتبع المعلومات حول المستهلكين ومشاركتها.

وقد تؤثر التغييرات على الشركات الكبرى التي اعتمدت على تتبع المستخدمين عبر التطبيقات، مثل شركة "ميتا" (Meta) مالكة تطبيق "فيسبوك" (Facebook).

فعلى سبيل المثال، أثرت تعديلات آبل على أرباح شركة ميتا بشدة، إذ قالت ميتا في وقت سابق من هذا الشهر إن تغييرات الخصوصية التي أجرتها آبل ستقلل من مبيعات شركة التواصل الاجتماعي هذا العام بنحو 10 مليارات دولار.

وساهمت تلك الأخبار في محو 232 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة في يوم واحد، مما أدى في النهاية إلى نزول القيمة السوقية الإجمالية إلى أقل من 600 مليار دولار. ويكفي معرفة أنه في يونيو/حزيران الماضي، بلغت قيمة ميتا أكثر من تريليون دولار.

لكن الغريب أنه بينما كافحت ميتا ضد تغييرات آبل، أعربت عن دعمها للطريقة التي تخطط بها غوغل لتطبيق تعديلات الخصوصية الخاصة بها.

وقال غراهام مود نائب رئيس تسويق المنتجات والإعلانات والأعمال في فيسبوك على تويتر، "من المشجع أن نرى هذا النهج التعاوني طويل الأجل للإعلانات الشخصية الداعمة للخصوصية من غوغل.. نتطلع إلى مواصلة العمل معهم ومع الصناعة على تقنية تعزيز الخصوصية من خلال تعاون مجموعة الشركات في هذا المجال".

وقالت غوغل إنها ستستمر في دعم المعرفات الحالية خلال العامين المقبلين، مما يعني أن الشركات الأخرى لديها الوقت لتنفيذ التغييرات.

وانتقدت فيسبوك وشركات أخرى آبل لطرحها ميزة شفافية تتبع التطبيقات، والتي تقلل من قدرات الاستهداف من خلال تقييد المعلنين من الوصول إلى معرف مستخدم "آيفون" (iPhone). ومع هذا التغيير، تم منح المستخدمين نافذة منبثقة تسمح لهم بحظر تتبع بياناتهم من قبل التطبيقات لأغراض إعلانية.

وانتقدت غوغل نهج شركة آبل في منشورها على مدونتها دون تسمية الشركة. إذ كتب أنتوني تشافيز نائب رئيس أندرويد لإدارة المنتجات والأمان والخصوصية في غوغل، في منشور المدونة، "نحن ندرك أن الأنظمة الأساسية الأخرى قد اتخذت نهجًا مختلفا لخصوصية الإعلانات، حيث فرضت قيودًا صريحة على التقنيات الحالية المستخدمة من قبل المطورين والمعلنين".

وأضاف "نعتقد أنه -من دون توفير مسار بديل يحافظ على الخصوصية أولاً- يمكن أن تكون هذه الأساليب غير فعالة وتؤدي إلى نتائج أسوأ لخصوصية المستخدم والأعمال التجارية للمطورين".

ويمكن أن يساعد التركيز على دعم الخصوصية شركة التكنولوجيا العملاقة في التغلب على المشكلات التنظيمية، إذ يصبح المشرعون والمستهلكون أكثر وعيًا واهتمامًا ببياناتهم الشخصية.