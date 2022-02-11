أقرت شركة آبل (Apple) بوجود خطأ في نظام "آي أو إس 15" (iOS 15) ربما يكون قد تسبب بتسجيل تفاعلات المستخدمين مع سيري (Siri) على بعض الأجهزة، وفقًا لتقرير من موقع زد نت (ZDNet).

ومكّن الخطأ تلقائيًا ميزة سيري لتحسين الإملاء عند الكتابة، وذلك بمنح الإذن لآبل بتسجيل محادثاتك وتخزينها ومراجعتها مع سيري.

وأخبرت آبل موقع ذي فيرج (The Verge) أنها حددت الخطأ بعد فترة وجيزة من إصدار "آي أو إس 15" وتوقفت عن مراجعة أي تسجيلات تم تلقيها عن غير قصد، وحذفت المعلومات الواردة من الأجهزة المتأثرة.

وبعد اكتشاف الخطأ، قامت الشركة بإيقاف تشغيل الميزة "للعديد من المستخدمين" وصححت الإعداد الخاطئ بإصدارها تحديث "آي أو إس 15.2".

وهذا هو السبب الذي يظهر لك طلبا سريعا للحصول على إذن منك لتمكين ميزة تحسين سيري للإملاء لتسجيل محادثاتك، والذي كان يظهر بمجرد تثبيت الإصدار التجريبي الجديد "آي أو إس 15" أو إصداره الرسمي.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كاثرين فرانكلين في بيان لموقع ذي فيرج "مع نظام التشغيل آي أو إس 15.2، قمنا بإيقاف تشغيل إعداد تحسين سيري للإملاء للعديد من مستخدمي سيري أثناء إصلاحنا للخلل الذي تم تقديمه في نظام التشغيل آي أو إس 15".

وأضافت "أدى هذا الخطأ غير المقصود إلى تسجيل المحادثات لجزء صغير من الأجهزة. ومنذ تحديد الخطأ، توقفنا عن مراجعة التسجيلات وحذفنا التسجيلات المستلمة من جميع الأجهزة المتأثرة".

ويبدو أن هذا خطأ خطير بما يكفي لدرجة أن آبل وجدت أنه يجب تحذير المستخدمين صراحة، وحثهم على التأكد من تحديث أجهزة آيفون الخاصة بهم مع إخطار أي شخص متأثر.

ولا يزال بيان الشركة يفتقد للشفافية الكافية حول عدد الهواتف التي تأثرت ومتى.

وبدون هذه الشفافية، لا توجد طريقة لمعرفة من قد يكون قد سجل محادثاتك واستمع إليها من قبل موظفي آبل، لذلك إذا كان لديك جهاز آيفون، فقد يكون الوقت مناسبًا الآن للتحديث إلى "آي أو إس 15.2" أو إصدار أحدث (إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل).

وبالنسبة إلى المستخدمين الذين لم يجروا الترقية إلى "آي أو إس 15.2" أو إصدار أحدث، أكدت آبل أنها توقفت عن مراجعة التسجيلات واستمرت في حذف أي بيانات تم تلقيها.

وقال بيان لمتحدث باسم الشركة أن آبل تحذف ولم تعد تراجع التسجيلات من المستخدمين الذين لم يجروا الترقية بعد إلى "آي أو إس 15.2".