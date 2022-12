عاصفة أخرى يواجهها إيلون ماسك.. تحقيق فدرالي في احتمال انتهاك نيورالينك رعاية الحيوانات وقتلها

تخضع شركة "نيورالينك" (Neuralink) للأجهزة الطبية، التي يملكها إيلون ماسك، لتحقيق فدرالي لانتهاكات محتملة لحقوق الحيوان، وسط شكاوى داخلية للموظفين من أن اختبارات الحيوانات للشركة يتم الاستعجال بها، مما يتسبب في معاناة ووفيات لا داعي لها، وفقًا لوثائق راجعتها رويترز ومصادر مطلعة على التحقيق وعمليات الشركة.

وتعمل شركة نيورالينك على تطوير عملية زرع دماغ تأمل أن تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى، إضافة إلى علاج أمراض عصبية أخرى.

وفي الأشهر الأخيرة، فتح المفتش العام بوزارة الزراعة الأميركية التحقيق الفدرالي -الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل- بناء على طلب من المدعي العام الفدرالي، وفقا لمصدرين مطلعين على التحقيق.

وقال أحد المصادر إن التحقيق يركز على انتهاكات قانون الرفق بالحيوان الذي ينظم كيفية تعامل الباحثين مع بعض الحيوانات واختبارها.

وجاء التحقيق في وقت تتزايد فيه معارضة الموظفين بشأن اختبارات نيورالينك على الحيوانات، بما في ذلك الشكاوى من أن الضغط من الرئيس التنفيذي ماسك لتسريع التطوير أدى إلى تجارب فاشلة، وفقًا لمراجعة رويترز لعشرات من وثائق نيورالينك وإجراء مقابلات مع أكثر من 20 من الموظفين الحاليين والسابقين.

ويقول الموظفون إنه كان لا بد من تكرار مثل هذه الاختبارات الفاشلة، مما يزيد من عدد الحيوانات التي يتم اختبارها وقتلها. وتتضمن مستندات الشركة الرسائل التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا والتسجيلات الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والتقارير.

لا تحدد لوائح الولايات المتحدة عدد الحيوانات التي يمكن للشركات استخدامها في البحث، كما تمنح مهلة كبيرة للعلماء لتحديد وقت وكيفية استخدام الحيوانات في التجارب.

وتُظهر الإيداعات التنظيمية أن شركة نيورالينك اجتازت جميع فحوصات وزارة الزراعة الأميركية لمنشآتها.

وقتلت الشركة إجمالاً نحو 1500 حيوان، بما في ذلك أكثر من 280 رأسًا من الأغنام والخنازير والقردة، بعد تجارب منذ عام 2018، وفقًا لسجلات اطلعت عليها رويترز ومصادر لديها معرفة مباشرة بعمليات اختبار الحيوانات التي تقوم بها الشركة.

ولا يشير العدد الإجمالي لوفيات الحيوانات بالضرورة إلى أن شركة نيورالينك تنتهك اللوائح أو ممارسات البحث القانونية.

وتستخدم العديد من الشركات الحيوانات بشكل روتيني في التجارب لتعزيز الرعاية الصحية البشرية، وتواجه ضغوطًا مالية لطرح المنتجات بسرعة في السوق.

وتُقتل الحيوانات عادةً عند الانتهاء من التجارب، وغالبًا لا يمكن فحصها إلا بعد الذبح لأغراض البحث.

لكن موظفي نيورالينك الحاليين والسابقين يقولون إن عدد وفيات الحيوانات أعلى مما ينبغي أن يكون، وذلك لأسباب تتعلق بمطالب ماسك لتسريع البحث.

و قال 3 من الموظفين الحاليين والسابقين إن الأخطاء بسبب ضغط ماسك لتسريع الأبحاث أضعفت القيمة البحثية للتجارب وتطلب ذلك تكرار الاختبارات، مما أدى إلى قتل المزيد من الحيوانات.

كما عزا الأشخاص الثلاثة الأخطاء إلى عدم استعداد طاقم الاختبار العاملين في بيئة الضغط الممارسة من قبل الإدارة العليا.

