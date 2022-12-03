تويتر يسرع الخطى نحو السماح بالمحتوى المحظور سابقا لكن بهذه الشروط

قال رئيس قسم الثقة والأمان الجديد -لدى تويتر- إن موقع تويتر(Twitter) يميل بشدة إلى اسخدام الأتمتة لتعديل المحتوى، والتخلص من بعض المراجعات اليدوية وتفضيل تقييد انتشار محتوى معين بدلاً من إزالته تمامًا.

وصرحت إيلا إروين، نائبة رئيس إدارة منتجات الثقة والأمان في تويتر -لرويترز- بأن المنصة ستقيد أيضًا الوسوم ونتائج البحث التي يساء استخدامها في مجالات محددة، بما في ذلك استغلال الأطفال، بغض النظر عن التأثيرات المحتملة على "الاستخدامات الحميدة" لهذه المصطلحات.

وقالت هذه المسؤولة في تويتر، يوم الخميس، في أول مقابلة أجراها مسؤول تنفيذي على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي أواخر أكتوبر/تشرين الأول "أهم شيء تغير هو أن الفريق يتمتع بصلاحيات كاملة للتحرك بسرعة".

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تتصاعد فيه تحذيرات الباحثين حول زيادة خطاب الكراهية على خدمة وسائل التواصل، خصوصا بعد أن أعلن ماسك عفواً عن الحسابات التي تم تعليقها في ظل القيادة السابقة للشركة.

وواجهت الشركة أسئلة كثيرة حول قدرتها واستعدادها لما يسمى الاعتدال في المحتوى الضار وغير القانوني منذ أن قام ماسك بتسريح نصف موظفي تويتر، وأصدر أمرا بالعمل لساعات طويلة مما أدى إلى فقدان مئات الموظفين الآخرين.

وهرب المعلنون -مصدر الإيرادات الرئيسي لتويتر- من المنصة بسبب مخاوف بشأن سلامة العلامة التجارية.

وتعهد ماسك الجمعة بـ "تعزيز كبير للاعتدال في المحتوى وحماية حرية التعبير" في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

السلامة أولوية قصوى

وقالت إروين إن ماسك شجع الفريق على عدم القلق بشأن كيفية تأثير أفعالهم على نمو المستخدم أو الإيرادات، قائلاً إن السلامة هي الأولوية القصوى للشركة.

ويعكس نهج السلامة الذي وصفته إيروين، جزئيًا على الأقل، تسارعًا في التغييرات التي تم التخطيط لها بالفعل منذ العام الماضي حول تعامل تويتر مع المحتوى المسئ، وفقًا للموظفين السابقين المطلعين على هذا الأمر.

وأحد الشعارات، التي تم ذكرها مؤخرا من قبل ماسك، كان السماح في "حرية التعبير، وليس حرية الوصول" حيث يستلزم ترك بعض التغريدات التي تنتهك سياسات الشركة بشأن المحتوى المسئ، لكن يجب منعها من الظهور في أماكن مثل الصفحة الرئيسية والبحث بحسب إروين.

ونشر تويتر منذ فترة طويلة أدوات "تصفية الرؤية" للمعلومات المضللة ودمجها بالفعل في سياسته الرسمية للتعامل مع السلوك المسئ قبل استحواذ ماسك. ويسمح هذا النهج بمزيد من الكلام الحر مع تقليل الأضرار المحتملة المرتبطة بالمحتوى المسيء المنتشر.

ارتفع عدد التغريدات التي تحتوي على محتوى مسيء على تويتر بشكل حاد في الأسبوع الذي سبق تغريد ماسك في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بأن الانطباعات أو المشاهدات لخطاب الكراهية آخذة في الانخفاض، وفقًا لمركز مكافحة الكراهية الرقمية.

وقال الباحثون إن التغريدات التي تحتوي على كلمات معادية للسود في ذلك الأسبوع كانت ثلاثة أضعاف العدد الذي شوهد في الشهر السابق لتولي ماسك، في حين ارتفعت التغريدات التي تحتوي على إهانات مثلي الجنس بنسبة 31٪.

مزيد من المخاطر

رفضت إروين -التي انضمت للشركة في يونيو/حزيران وتولت سابقًا مناصب أمنية في شركات أخرى بما في ذلك أمازون (Amazon) وغوغل (Google)- الاقتراحات بأن تويتر ليس لديه الموارد أو الاستعداد لحماية النظام الأساسي.

وقالت إن تسريح العمال لم يؤثر بشكل كبير على الموظفين بدوام كامل أو جزئي والذين يعملون في ما أشارت إليه الشركة بأقسام "الصحة" بما في ذلك في "المجالات الحرجة" مثل سلامة الأطفال والاعتدال في المحتوى.

وقال مصدران مطلعان على التخفيضات إن أكثر من 50% من وحدة الهندسة الصحية قد تم تسريحها. ولم ترد إروين على الفور على طلب للتعليق على التأكيد، لكنها نفت سابقًا أن فريق الصحة تأثر بشدة بتسريح العمال.

وأضافت أن عدد الذين يعملون في مجال سلامة الأطفال لم يتغير منذ الاستحواذ، وأن مدير المنتج للفريق لا يزال موجودًا. وقالت إن تويتر أعاد ملء بعض الوظائف للذين تركوا الشركة، رغم أنها رفضت تقديم أرقام محددة عن حجم المبيعات.

وقالت إن ماسك كان يركز على استخدام الأتمتة بشكل أكبر، مجادلة بأن الشركة قد أخطأت في الماضي بجانب استخدام المراجعات البشرية كثيفة الوقت والعمالة للمحتوى الضار.

وأضافت "لقد شجع الفريق على تحمل المزيد من المخاطر والتحرك بسرعة والحفاظ على سلامة المنصة".

وفيما يتعلق بسلامة الأطفال -مثلا- قالت إروين إن تويتر قد تحول نحو الإزالة التلقائية للتغريدات التي أبلغت عنها شخصيات موثوق بها، مع سجل حافل بالإبلاغ عن المشاركات الضارة بدقة.

وقالت كارولينا كريستوفوليتي الباحثة في مجال التهديدات على وسائل التواصل لدى "تي آر إم لابس" (TRM Labs) والمتخصصة في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، إنها لاحظت أن تويتر قام مؤخرًا بإزالة بعض المحتوى بسرعة تصل إلى 30 ثانية بعد الإبلاغ عنها، دون الإقرار باستلامها.

وفي مقابلة الخميس، قالت إيروين إن تويتر حذف حوالي 44 ألف حساب متورط في انتهاكات سلامة الأطفال، بالتعاون مع مجموعة "غوست داتا" (Ghost Data) للأمن السيبراني.

ويقوم تويتر أيضًا بتقييد علامات التصنيف ونتائج البحث المرتبطة بشكل متكرر بالإساءة ، مثل تلك التي تهدف إلى البحث عن المواد الإباحية "للمراهقين".

وقالت إيروين إن المخاوف السابقة بشأن تأثير -مثل هذه القيود على الاستخدامات المسموح بها للمصطلحات- قد ولت.

وأضافت أن استخدام "المراسلين الموثوق بهم" كان "شيئًا ناقشناه في الماضي بتويتر، لكن كان هناك بعض التردد وبصراحة بعض التأخير".

واختتمت تصريحاتها بالقول "أعتقد أن لدينا الآن القدرة على المضي قدمًا في أشياء من هذا القبيل".