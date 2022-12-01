إيلون ماسك يتوقع بدء زرع شرائح في رؤوس البشر خلال 6 أشهر

قال إيلون ماسك إنه من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية تطورها شركته "نيورالينك" (Neuralink) المتخصصة في صنع شرائح المخ في غضون 6 أشهر، مضيفا أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.

وتقوم الشركة بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

وأجرت "نيورالينك" تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وتسعى إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لبدء التجارب على البشر.

وقال ماسك أمس الأربعاء إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة "نيورالينك" سيكونان استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك. مضيفا "حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا كأن يولد أعمى نعتقد أنه ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له".

وفي آخر عرض تقديمي عام لشركة "نيورالينك" قبل أكثر من عام عرضت الشركة تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الحاسوب عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.