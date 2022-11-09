طور برمجية لمساعدة زملائه المفصولين.. تويتر تستغني عن مهندس برمجيات

اتهم مهندس سابق في شركة تويتر(Twitter) الشركة بفصله من العمل بعد أيام من استحواذ إيلون ماسك عليها لأنه طور أداة تسمح للعمال بحفظ مستندات مهمة تحسبا لتسريح جماعي، بحسب تقرير نشرته رويترز(Reuters).

وقدم المهندس إيمانويل كورنيه شكوى إلى المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل يوم الاثنين الماضي مدعيا أنه شارك في نشاط شرعي عندما قام بإرسال برنامج الأداة على قناة مراسلة داخلية على تويتر.

وقال كورنيه، الذي كان مقر عمله في سان فرانسيسكو، في الشكوى إنه طُرد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أيام قليلة من بدء تويتر تسريح حوالي نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 في محاولة لخفض التكاليف من قبل ماسك، أغنى شخص في العالم.

رفع كورنيه و4 موظفين آخرين في تويتر دعوى قضائية في محكمة فدرالية بكاليفورنيا يوم الجمعة، يتهمون فيها شركة التواصل الاجتماعي بانتهاك القوانين الفدرالية وقوانين كاليفورنيا التي تفرض على أصحاب العمل تقديم إشعار لمدة 60 يوما قبل الانخراط في تسريح جماعي للعمال.

وقال ماسك في سلسلة تغريدات يوم الجمعة إن العاملين على تويتر الذين تم تسريحهم عُرض عليهم مكافأة نهاية الخدمة لمدة 90 يوما، وهو ما قد يفي بالتزامات تويتر بموجب قوانين الإشعار.

وقال كورنيه في الشكوى إنه في أواخر الشهر الماضي، وسط شائعات عن تسريح جماعي للعمال في تويتر، طور أداة تعمل على متصفح غوغل كروم (Google chrome) وتسمح للموظفين بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساباتهم على بريد تويتر.

وقال إن ذلك من شأنه أن يضمن قدرة العمال على حفظ المستندات المهمة مثل البيانات، ومراجعات الأداء، ووثائق الموارد البشرية الأخرى التي تعكس جهدهم في تويتر.

ويقول كورنيه إنه طُرد في نفس اليوم الذي نشر فيه رابطا لمنتجه على قناة مراسلة داخلية على تويتر. وبحسب الشكوى، أزال موقع تويتر الرابط في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وإذا نجح كورنيه بإصدار شكوى ضد تويتر، فيمكنها الأمر بإعادته إلى منصبه ودفع تعويض له.