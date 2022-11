قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر (Twitter) يوم الأحد إن مهمة منصة التواصل الاجتماعي هي أن تصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، مما أثار جدلا حول كيفية تحقيق ذلك ومن يحدد ما هو دقيق بحسب تقرير لوكالة رويترز (Reuters).

وقام ماسك فور توليه إدارة المنصة بسلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك إقالة نصف الموظفين وفرض رسوم على المستخدمين، مما يعطي بعض الإشارات المبكرة حول رؤية الملياردير للكيفية التي يجب أن تدار بها المنصة من قبله.

وأوقف بعض العملاء إعلاناتهم على المنصة منذ الإعلان عن الصفقة، حيث ألقى ماسك باللوم على ضغوط من مجموعات ناشطة قلقة بشأن الاعتدال في محتواها.

وقال ماسك يوم الأحد "يحتاج تويتر إلى أن يصبح إلى حد بعيد المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم. هذه هي مهمتنا".

وأثارت تغريدته على الفور عشرات الآلاف من الردود ومناقشات ساخنة حول كيفية تحقيق المهمة. حيث سأل مؤسس موقع تويتر والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي "دقيق لمن؟".

قال ماسك، الذي يدير أيضا شركة السيارات الكهربائية "تسلا" (Tesla) وشركة الصناعات الفضائية سبيس أكس (SpaceX)، الشهر الماضي، إن تويتر سيعمل على تشكيل مجلس إدارة المحتوى مع "وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع".

وقال ماسك الذي يصف نفسه بأن "مطلق حرية التعبير" إنه لن يتم اتخاذ قرارات رئيسية بشأن مراقبة المحتوى أو إعادة الحسابات المتوقفة قبل انعقاد هذا المجلس.

كما قال ماسك يوم الأحد إن مستخدمي تويتر الذين يقومون بانتحال هوية الأشخاص دون تحديد الغرض من الحساب سيتم تعليقهم بشكل دائم دون سابق إنذار.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying "parody" will be permanently suspended

وجاء هذا التعليق بشكل خاص ردا على الجدل الذي أثاره حظر حساب للممثلة الكوميدية كاثي غريفين بعد أن غيرت الممثلة الكوميدية الأميركية اسمها إلى إيلون ماسك، في محاولة منها لإثبات أن نظام التحقق من العلامات الزرقاء المقترح من قبل ماسك ليس فعالا، وتم نشر وسم #FreeKathy لاحقا على تويتر.

وقالت كاثي مازحة في منشور على منصة ماستدون (Mastodon)، البديلة الجديدة لتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي انضمت إليها الممثلة الأسبوع الماضي "أعتقد أنه لم يتم التخلي عن جميع المشرفين على المحتوى؟" في إشارة ساخرة إلى قرار ماسك بفصل مراقبي المحتوى على المنصة.

وقال ماسك إن تويتر كان سابقا يصدر تحذيرا قبل تعليق الحساب، لكن نظرا لأنه الآن في صدد طرح عملية التحقق على نطاق واسع، فلن يكون هناك تحذير وكذلك "لا استثناءات".

وأضاف ماسك "سيتم تحديد هذا بوضوح كشرط للتسجيل في تويتر بلو "Twitter Blue"، مضيفا أن أي تغيير في الاسم سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة الاختيار التي تم التحقق منها.

كما استخدمت الممثلة الأميركية فاليري بيرتينيلي اسم ماسك لنشر سلسلة على التغريدات لدعم المرشحين الديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وعادت إلى استخدام اسمها يوم الأحد، وغردت قائلة "لقد استمتعت، وأعتقد أنني أوضحت وجهة نظري".

Okey-dokey I’ve had my fun and I think I made my point. 😬 I’m just not a ‘trending’ kind of gal. Never have been, never want to be.

Have a safe Sunday everyone! xo 🤍

— valerie bertinelli (@Wolfiesmom) November 6, 2022