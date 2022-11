بعد أن قامت شركة تويتر (Twitter) بتسريح ما يقرب من نصف موظفيها يوم الجمعة الماضي، إثر استحواذ إيلون ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار، نقلت وكالة رويترز (Reuters) عن تقرير لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) أن الشركة تتواصل الآن مع عشرات الموظفين الذين سرّحتهم وتطلب منهم العودة.

ويقول التقرير إن بعض الذين طُلب منهم العودة تم تسريحهم عن طريق الخطأ. وذكر -نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه التحركات- أنه تم التخلي عن بعض الموظفين قبل أن تدرك الإدارة أن عملهم وخبراتهم قد تكون ضرورية لبناء الميزات الجديدة التي يتصورها ماسك.

وقال يويل روث رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن شركة تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50% من موظفيها، بما في ذلك الموظفون في فريق الثقة والأمان.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact.

