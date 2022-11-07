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تخبط وفوضى.. تويتر تعيد بعض الموظفين المفصولين بالخطأ

SAN FRANCISCO, CA - APRIL 26: A sign is posted on the exterior of Twitter headquarters on April 26, 2017 in San Francisco, California. Twitter reported better-than-expected first quarter earnings with revenue of $548 million, compared to analyst estimates of roughly $512 million. Monthly active users to jumped to 328 million, 7 million more than expected. Justin Sullivan/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
تويتر تخلّت عن بعض الموظفين قبل أن تدرك أن عملهم وخبراتهم قد تكون ضرورية لبناء الميزات الجديدة التي يتصورها ماسك (الفرنسية)
7/11/2022

بعد أن قامت شركة تويتر (Twitter) بتسريح ما يقرب من نصف موظفيها يوم الجمعة الماضي، إثر استحواذ إيلون ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار، نقلت وكالة رويترز (Reuters) عن  تقرير لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) أن الشركة تتواصل الآن مع عشرات الموظفين الذين سرّحتهم وتطلب منهم العودة.

ويقول التقرير إن بعض الذين طُلب منهم العودة تم تسريحهم عن طريق الخطأ. وذكر -نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه التحركات- أنه تم التخلي عن بعض الموظفين قبل أن تدرك الإدارة أن عملهم وخبراتهم قد تكون ضرورية لبناء الميزات الجديدة التي يتصورها ماسك.

وقال يويل روث رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن شركة تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50% من موظفيها، بما في ذلك الموظفون في فريق الثقة والأمان.

وقالت تغريدات من موظفي شركة تويتر إن الفرق المسؤولة عن الاتصالات وتنظيم المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، كانت من بين تلك الفرق التي تم تسريحها، وكذلك بعض فرق الإنتاج والهندسة.

وقامت تويتر يوم السبت بتحديث تطبيقها في متجر تطبيقات آبل (Apple)، للبدء في فرض رسوم بقيمة 8 دولارات على علامات التحقق الزرقاء المطلوبة، في أول تغيير رئيسي يقوم به إيلون ماسك لمنصة الوسائط الاجتماعية.

المصدر : بلومبيرغ + رويترز