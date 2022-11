اعتذر مؤسس منصة "تويتر" (Twitter) جاك دورسي أمس السبت عن نمو الشركة "بسرعة كبيرة جدًا"، بعد يوم من تسريح الشركة نحو نصف عدد موظفيها تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك.

وكتب دورسي في تغريدة على تويتر "أدرك أن الكثيرين غاضبون مني. أتحمل المسؤولية عن سبب وجود الجميع في هذا الموقف.. كبر حجم الشركة بسرعة فائقة. أعتذر عن ذلك".

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

وقبل وقت قصير من عرض شركة التواصل الاجتماعي للاكتتاب يوم 30 يونيو/حزيران 2013، كان لدى تويتر ما يقرب من 2000 موظف، وفقا للوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وبحلول نهاية العام الماضي، أبلغت الشركة عن أكثر من 7500 موظف بدوام كامل.

وبعد أن استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" (Tesla) إيلون ماسك على شركة تويتر في الـ28 من الشهر الماضي، شرعت تويتر في تخفيض حاد في قوتها العاملة.

وأثرت التخفيضات على إجمالي 983 موظفا في ولاية كاليفورنيا، وفقًا لخطابات أرسلتها الشركة إلى السلطات الإقليمية، حصلت عليها "سي إن بي سي" (CNBC).

كتب ماسك في تغريدة ظهر يوم الجمعة الماضي "فيما يتعلق بتخفيض تطبيق تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم. حصل الذين فصلوا من الخدمة على تعويض لمدة 3 أشهر، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المبلغ المطلوب قانونيا".

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022