عندما تتجمع كابلات الإنترنت تحت الماء في مكان واحد، تصبح الأمور صعبة، وربما لهذا تعتبر مصر المنطقة الأكثر خطورة بالنسبة للكابلات البحرية حيث يتجمع بها عدد كبير من الكابلات التي تمر من خلالها معظم حركة الإنترنت حول العالم.

خطورة انقطاع الكابلات

يسافر كابل الإنترنت آسيا- أفريقيا- أوروبا 1 (Asia-Africa-Europe-1) مسافة 15500 ميل (حوالي 25 ألف كيلومتر) على طول قاع البحر، ليربط هونغ كونغ بمرسيليا في فرنسا.

ونظرًا لأنه يمر عبر بحر الصين الجنوبي باتجاه أوروبا، يساعد الكابل في توفير اتصالات الإنترنت لأكثر من 12 دولة، من الهند إلى اليونان.

وعندما انقطع الكابل المعروف أيضًا باسم "إيه إيه إي- 1" (AAE-1) في 7 يونيو/حزيران والذي يمر لفترة وجيزة فوق الأرض عبر مصر، انقطع اتصال ملايين الأشخاص بالإنترنت وواجهوا انقطاعًا مؤقتًا في الإنترنت والسبب غير معروف.

ويقول روزاليند توماس، المدير الإداري لشركة "سي إكس أنتيرناشونال مانجمينت" (SAEx International Management)، التي تخطط لإنشاء كابل جديد تحت البحر يربط بين أفريقيا وآسيا والولايات المتحدة: "لقد أثر ذلك على حوالي 7 دول وعدد من الخدمات الفائقة".

وأضاف توماس: "الأسوأ كانت إثيوبيا، التي فقدت 90% من اتصالها بالصومال، وبعد ذلك فقدت الصومال أيضًا 85%". كما تم تعطيل الخدمات السحابية الخاصة بغوغل (Google) وأمازون (Amazon) ومايكروسوفت (Microsoft).

وبينما تمت استعادة الاتصال في غضون ساعات قليلة، فإن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة كابلات الإنترنت تحت سطح البحر في العالم التي يزيد عددها على 550 كابلا، بالإضافة إلى الدور الضخم لمصر والبحر الأحمر في البنية التحتية للإنترنت.

هشاشة الكابلات تحت الماء

تشكل الشبكة العالمية للكابلات تحت الماء جزءًا كبيرًا من العمود الفقري للإنترنت، حيث تحمل غالبية البيانات حول العالم وتربط في النهاية بالشبكات التي تزود الأبراج الخلوية واتصالات "واي-فاي" (Wi-Fi) بالطاقة. وتربط الكابلات البحرية بين نيويورك ولندن وأستراليا بلوس أنجلوس.

16 من هذه الكابلات البحرية -التي غالبًا لا تكون أكثر سمكًا من أنبوب خرطوم الماء وهي عرضة للتلف سواء من مراسي السفن أوالزلازل- تمر مسافة 1200 ميل (حوالي 1930 كيلومترا) عبر البحر الأحمر قبل أن تقفز فوق اليابسة في مصر وتصل إلى البحر الأبيض المتوسط​، وتربط أوروبا بآسيا.

وشهد العقدان الماضيان ظهور المسار كواحد من أكبر نقاط ازدحام كابلات الإنترنت في العالم، ويمكن القول إنه أكثر الأماكن ضعفًا للإنترنت على وجه الأرض. (المنطقة، التي تضم أيضًا قناة السويس، هي أيضًا نقطة اختناق عالمية للشحن وحركة البضائع).

قالت نيكول ستاروسيلسكي، الأستاذة المشاركة لوسائل الإعلام والثقافة والاتصال في جامعة نيويورك ومؤلفة كتاب عن الكابلات البحرية: "حيثما توجد نقاط ازدحام، توجد نقاط فشل واحدة"، وتضيف "لأنها موقع تركيز مكثف للحركة العالمية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للخطر مقارنة بالعديد من الأماكن حول العالم".

واكتسبت المنطقة أيضًا اهتمامًا مؤخرًا من البرلمان الأوروبي، الذي سلط الضوء عليها في تقرير صدر في يونيو/حزيران، حيث قال التقرير إنها تشكل خطرًا على نطاق واسع لتعطيل الإنترنت.

ويقول التقرير: "إن العقبة الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي تتعلق بالمرور بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ​​عبر البحر الأحمر، لأن الاتصال الأساسي بآسيا يمر عبر هذا الطريق"، مشيرًا إلى التطرف والإرهاب البحري باعتبارهما من المخاطر في المنطقة.

مخطط الهرم

عندما تنظر إلى مصر على خريطة كابلات الإنترنت تحت سطح البحر في العالم، سيتضح على الفور سبب قلق خبراء الإنترنت بشأن المنطقة لسنوات.

فالكابلات الـ16 تتركز في المنطقة عبر البحر الأحمر وتلامس الأرض في مصر، حيث تقوم برحلة 100 ميل عبر البلاد للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 17% من حركة الإنترنت في العالم تنتقل بهذه الكابلات وتمر عبر مصر.

يقول آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة تيلي جيوغرافي (TeleGeography) لأبحاث سوق الاتصالات، إنه في العام الماضي كانت للمنطقة سعة تصل إلى 178 تيرابايتا، أو 178 مليون ميجابت في الثانية، ولدى الولايات المتحدة متوسط ​​سرعات إنترنت منزلية تبلغ 167 ميجابت في الثانية.

يقول دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك للرصد، إن مصر أصبحت واحدة من أبرز نقاط اختناق حركة الإنترنت لعدة أسباب.

أهم هذه الأسباب جغرافيتها التي تسهم في تركيز الكابلات في المنطقة، فالمرور عبر البحر الأحمر وعبر مصر هو أقصر طريق تحت الماء بين آسيا وأوروبا. في حين أن بعض كابلات الإنترنت العابرة للقارات تنتقل عبر اليابسة، إلا أنه من الآمن عمومًا وضعها في قاع البحر حيث يصعب تعطيلها.

كما أن المرور عبر مصر هو أحد الطرق العملية الوحيدة المتاحة للتوجه جنوبا، فالكابلات التي تمر حول أفريقيا أطول؛ بينما في الشمال، يسافر كابل واحد فقط هو بولار إكسبريس (Polar Express) فوق روسيا.

ويقول مادوري: "في كل مرة يحاول شخص ما رسم طريق بديل، ينتهي به الأمر بالمرور عبر سوريا أو العراق أو إيران أو أفغانستان، وكل هذه الأماكن بها الكثير من المشكلات".

ويضيف مادوري أن نظام الكابلات جادي (JADI) الذي تجاوز مصر تم إغلاقه بسبب الحرب الأهلية في سوريا، ولم يتم إعادة تنشيطه. وفي مارس/آذار من هذا العام، قطع كابل آخر لا يمر بمصر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقول مولدين إنه يمكن اعتبار مصر نقطة فشل واحدة ولكنها كبيرة بسبب عدد الكابلات في مكان واحد. ومع ذلك، هناك أسباب أخرى غير التكاليف تمنع تمرير العديد من الكابلات عبر البحر الأحمر.

فعندما تظهر الكابلات البحرية فوق الأرض، في أقصى شمال البحر الأحمر وخليج السويس، تقع تحت سيطرة الشركة المصرية للاتصالات، مزود الإنترنت الرئيسي في البلاد.

وتفرض الشركة رسومًا على مالكي الكابلات مقابل تشغيل الكابلات في جميع أنحاء البلاد. وتنتقل الكابلات عبر الأرض بين عدة طرق مختلفة -ولا تمر في قناة السويس- لذلك هناك اختلاف في كيفية انتشارها.

ويرى ستاروسيلسكي أن "هذا يمنح مصر قدرًا كبيرًا من القوة فيما يتعلق بمفاوضات الاتصالات".

ويشير تقرير حديث صادر عن "داتا سنتر داينامكس" (Data Center Dynamics)، والذي يغطي "القبضة الخانقة" على صناعة الكابلات البحرية، إلى مصادر صناعية لم تذكر اسمها تدعي أن المصرية للاتصالات تتقاضى رسومًا "باهظة" مقابل خدماتها.

شريط رباط الأسلاك

الكابلات البحرية هشة نسبيا ويمكن إتلافها بسهولة، ففي كل عام، هناك أكثر من 100 حادثة يتم فيها قطع أو تلف الكابلات، ومعظم هذه الأسباب ناتجة عن أضرار الشحن أو البيئة.

ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن التخريب، ففي أعقاب انفجارات خط أنابيب الغاز في نورد ستريم، تعهدت الحكومات في جميع أنحاء العالم بتوفير حماية أفضل للبنية التحتية تحت الماء والكابلات البحرية. وزعمت المملكة المتحدة أيضًا أن الغواصات الروسية تراقب الكابلات في البلاد.

على الرغم من المخاطر، فإن الإنترنت مبني على المرونة. ليس من السهل إزالة أجزاء كبيرة من الإنترنت. والشركات التي ترسل البيانات عبر كابلات الإنترنت تحت سطح البحر لا تستخدم فقط كابلًا واحدًا وستكون لديها مساحة على كابلات متعددة.

في حالة فشل أحد الكابلات، يتم في النهاية إعادة توجيه حركة المرور عبر كابلات أخرى، ففي بعض المناطق، مثل تونغا، حيث يوجد كابل واحد فقط، يمكن أن تكون للانقطاع آثار مدمرة، والحاجة إلى التكرار هي السبب وراء إنفاق غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت مئات الملايين على كابلات الإنترنت الخاصة بهم تحت سطح البحر في السنوات الأخيرة.

عندما يتعلق الأمر بمصر والبحر الأحمر، هناك خيارات محدودة، وكثيرًا ما تكون الكابلات هي الحل. وبينما قامت ستار لينك (Starlink) التابعة لإيلون ماسك بنشر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، فإن هذا النوع من النظام لا يوفر بديلاً للكابلات تحت الماء.

تُستخدم الأقمار الصناعية لتوفير الاتصال في المواقع الريفية أو كنسخ احتياطية للطوارئ، ولكن لا يمكن أن تحل محل البنية التحتية المادية بالكامل. ولن يتعاملوا مع نقل مئات التيرابت بين القارات. ويقول مولدين إن أنظمة الأقمار الصناعية تعتمد أيضًا على التوصيلات السلكية للاتصال بالإنترنت.

وهذا سبب إضافي لمزيد من الحماية للطرق حول مصر. ويوضح مولدين أن مواقع إنزال إضافية يتم بناؤها على طول الساحل المصري، مثل رأس غارب، للسماح للكابلات بالرسو في مواقع مختلفة.

وتقوم سلطات الاتصالات المصرية أيضًا ببناء طريق بري جديد للكابلات على طول قناة السويس، ويُعتقد أن الكابلات ستوضع في قنوات خرسانية لحمايتها.

ومع ذلك، فإن أكبر جهد لتجاوز مصر يأتي من غوغل. في يوليو/تموز 2021، أعلنت الشركة أنها بصدد إنشاء كابل بلو رامان (Blue-Raman) البحري الذي سيربط الهند بفرنسا.

وينتقل الكابل عبر البحر الأحمر، ولكن بدلاً من عبور الأرض في مصر، يصل إلى البحر الأبيض المتوسط ​​عبر إسرائيل.

يقول مولدين إن الطريق الجديد، الذي من المتوقع أن يكون جاهزًا في عام 2024، من المرجح أن يشكل سابقة تفتح الطريق لمزيد من الكابلات للسفر عبر إسرائيل بمرور الوقت.

بمجرد بناء كابل واحد، سيأتي الآخرون. ويضيف مادوري: "من الصعب تحويل اقتراح أو مجرد فكرة جيدة إلى حقيقة، ما لم تكن غوغل ولديك أموال غير محدودة للقيام بهذه الأشياء".

في مكان آخر، تقول توماس إن كابل سي إكس المقترح، يخطط لتجاوز أوروبا وربط أفريقيا بالأميركتين وسنغافورة.

في النهاية، ستكون مصر دائمًا في مركز اتصالات الإنترنت في أوروبا وآسيا، إذ لا يمكن تغيير الجغرافيا. ومع ذلك، يقول مولدين، ينبغي بذل المزيد لحماية كابلات الإنترنت تحت الماء في العالم، حيث يعتمد الجميع عليها.