قالت شركة فولكس فاغن (Volkswagen) للسيارات اليوم الجمعة إنها أوصت علاماتها التجارية بإيقاف الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على تويتر (Twitter) حتى إشعار آخر، بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز (Reuters).

وقالت كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا في بيان "نحن نراقب الوضع عن كثب وسنقرر بشأن الخطوات التالية بناء على التطورات".

وبيان مجموعة فولكس فاغن، التي تغطي العلامات التجارية فولكس فاغن وسيات (Seat) وكوبرا (Cupra) وأودي (Audi) ولامبورغيني (Lamborghini) وبينتلي (Bentley) ودوكاتي (Ducati) وبورشه (Porsche)، يعكس ملاحظات مماثلة من شركات أخرى، بما في ذلك جنرال موتورز (GM)

وقال المالك الجديد إيلون ماسك يوم الجمعة إن شركة تويتر شهدت انخفاضا "هائلا" في الإيرادات، وألقى باللوم على جماعات الناشطين في الضغط على المعلنين.

وقال أغنى شخص في العالم، والذي سيطر على شركة التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إن التراجع جاء "رغم أن شيئا لم يتغير في سياسة المحتوى وفعلنا كل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء".

وقال في تغريدة على تويتر: "أخطؤوا للغاية. إنهم يحاولون تدمير حرية التعبير في أميركا".

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022