قالت شركة فولكس فاغن (Volkswagen) للسيارات اليوم الجمعة إنها أوصت علاماتها التجارية بإيقاف الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على تويتر (Twitter) حتى إشعار آخر، بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز (Reuters).

وقالت كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا في بيان "نحن نراقب الوضع عن كثب وسنقرر بشأن الخطوات التالية بناء على التطورات".

وبيان مجموعة فولكس فاغن، التي تغطي العلامات التجارية فولكس فاغن وسيات (Seat) وكوبرا (Cupra) وأودي (Audi) ولامبورغيني (Lamborghini) وبينتلي (Bentley) ودوكاتي (Ducati) وبورشه (Porsche)، يعكس ملاحظات مماثلة من شركات أخرى، بما في ذلك جنرال موتورز (GM)

وقال المالك الجديد إيلون ماسك يوم الجمعة إن شركة تويتر شهدت انخفاضا "هائلا" في الإيرادات، وألقى باللوم على جماعات الناشطين في الضغط على المعلنين.

وقال أغنى شخص في العالم، والذي سيطر على شركة التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إن التراجع جاء "رغم أن شيئا لم يتغير في سياسة المحتوى وفعلنا كل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء".

وقال في تغريدة على تويتر: "أخطؤوا للغاية. إنهم يحاولون تدمير حرية التعبير في أميركا".

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

ولم يتضح على الفور من الذي يشير ماسك إليهم بـ "النشطاء".

وسجل موقع تويتر انخفاضا في الإيرادات في آخر نتائج ربع سنوية تم الإبلاغ عنها في يوليو/تموز، وألقى باللوم على اقتراح شراء ماسك البالغ 44 مليار دولار وضعف سوق الإعلانات الرقمية. ودفع التضخم المتزايد والمخاوف من الركود بعض المعلنين إلى خفض ميزانياتهم.

وشكلت مبيعات الإعلانات أكثر من 90% من عائدات تويتر في الربع الثاني.

وقال ماسك الشهر الماضي إنه يريد أن يكون تويتر "منصة الإعلانات الأكثر احتراما" وليس "منصة إعلانية مجانية للجميع"، في محاولة لكسب ثقة مشتري الإعلانات قبل إتمام صفقته.

ونشر على تويتر الجمعة الماضي، أن الشركة ستشكل مجلسا للإشراف على المحتوى "له وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع" ، مضيفا أنه لن يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى أو إعادة الحساب قبل انعقاد المجلس.

وهناك اختلاف واضح بين المعلنين ومالك تويتر الجديد رئيس شركة تسلا (Tesla)، الذي غرد ذات مرة "أنا أكره الإعلان".

وهذه أبرز الشركات التي أعلنت بشكل رسمي حتى الآن عن وقفها حملاتها الدعائية عبر تويتر.

شركة جنرال موتورز

أوقفت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة مؤقتًا الإعلانات المدفوعة على تويتر بعد أن أكمل ماسك استيلائه على شركة الوسائط الاجتماعية.

وقالت شركة صناعة السيارات في ديترويت إنها "تتعامل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة تحت ملكيتها الجديدة."

مجموعة هافاس ميديا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة هافاس ميديا، الوحدة الإعلانية في فيفندي (VIV.PA) ، توصي عملاءها "بإيقاف إعلانات تويتر مؤقتًا في الولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن قدرة الشركة على مراقبة محتواها".

مجموعة شركات إنترببلك (Interpublic Group of Companies Inc)

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة خدمات الإعلان والتسويق العالمية أوصت عملاءها بإيقاف إعلاناتهم مؤقتا على تويتر.

مونديليز الدولية (Mondelez)

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الشركة المصنعة لبسكويت أوريو (Oreos) الشهير أوقفت الإعلان مؤقتا على تويتر.

شركة فايزر (Pfizer)

ذكرت وول ستريت جورنال أن شركة فايزر هي من بين الشركات التي أعادت تقييم قرارها بالإعلان على تويتر، بعد صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار لجعل شركة وسائل التواصل الاجتماعي شركة خاصة.