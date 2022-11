أطلقت السعودية الخميس علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية في إطار مبادرة أوسع لتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس) بأن الشركة المسماة ""سير"" ستساهم في تحقيق "أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة".

وأضافت أن شركة ""سير"" تُعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn) التي "ستُطوّر النظام الكهربائي للسيارات".

وأشارت الوكالة الى أن "سير" ستعمل على "تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي"، لافتة إلى أن الشركة ستوفر "30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034".

ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025 حسب "واس".

HRH Crown Prince announced today the launch of @Ceer, the first Saudi electric vehicle brand.

The launch is in line with the #PIFstrategy 2021-2025 to unlock the capabilities of promising sectors locally.#DrivingTheFuture#PIF

Learn more: https://t.co/dyJ8eLmf0N pic.twitter.com/eWHG3HaV0D

— Public Investment Fund (@PIF_en) November 3, 2022