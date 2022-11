أعلنت منصة واتساب -اليوم الخميس- إطلاق ميزة "المجتمعات" رسميا، والتي تسمح بتضمين المجموعات المتشابهة في مجتمع واحد، ليسهل التواصل بينها.

وستساعد الميزة الجديدة في جعل المجموعات أكثر تنظيما، وستسهل التواصل عن طريق وجود مجموعات مخصصة ضمن المجتمع الأكبر، كما ستتيح إرسال الرسائل لكل المجموعات المشتركة في المجتمع دفعة واحدة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقوم بعض أعضاء مجتمع العمل بإنشاء مجموعة فرعية لمشروع منفصل أو حدث قادم، حين يحتاج بعض الأشخاص فقط إلى الدردشة.

Now admins can bring related groups together in one place to keep conversations organized.

وقال رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك ارتدى خلاله قميصا أخضر اللون احتفاء بالميزة الجديدة، إن الرسائل التي يشاركها المستخدمون عبر المجتمع ما زالت مشفرة، وهو ما لا توفره الشركات المنافسة.

وحسب بيان للمنصة أصدرته اليوم الخميس، ونشرته على موقعها الرسمي، فإن الميزة ستبدأ بالانتشار في الأشهر المقبلة، لتصل إلى كل مستخدمي المنصة، بعد أن ظلت قيد الاختبار في أوساط محدودة في الأشهر الماضية.

كذلك أعلنت واتساب عن عدد من المميزات الإضافية التي ستتوفر للمستخدمين، مثل القدرة على إنشاء استطلاعات رأي داخل الدردشة، وإمكانية إجراء مكالمة فيديو تضم 32 شخصًا، وإنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 1024 مستخدمًا.

وحسب البيان، فستكون خصائص مثل التفاعلات عبر الرموز التعبيرية، ومشاركة ملفات بأحجام كبيرة، وإمكانية المشرفين حذف الرسائل متاحة في المجتمعات وخارجها.

وحازت الخاصية الجديدة إعجابا واسعا لدى المستخدمين، حيث قال ناشطون ومدونون إن الميزة الجديدة ستسهم في جعل التطبيق أكثر تنظيمًا وفعالية.

This Communities feature on WhatsApp looks promising for groups. Phone numbers not shared with everyone, private to the outside environment, large file transfer, secure (we hope). There's more. https://t.co/FjfQKw2djA

— Derek Brauders (@DerekBrauders) November 3, 2022