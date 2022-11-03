نشر صاحب قناة "جيري رغ إفريثنغ" (JerryRigEverything) الشهير على يوتيوب مقطع فيديو جديدا يظهر فيه قدرة هاتف "غوغل بكسل 7 برو" الجديد (Google Pixel 7 Pro) على تحمل أقسى الاختبارات.

ويبدأ المقطع بمحاولة الخبير جرح شاشة الهاتف بأداة حادة ليظهر الزجاج الواقي للشاشة قدرة مقاومة ممتازة للخدوش صنّفت من الدرجة السابعة، وبعدها قام بمحاولة خدش إطار الهاتف، إذ ظهرت على الإطار علامات الخدش، ومن ثم حاول خدش الزجاج الواقي للكاميرات لكن الزجاج لم يتأثر تقريبا.

ومن الاختبارات القاسية التي يقوم بها الخبير لمعرفة قوة تحمل الهاتف هو اختبار مقاومة النار، إذ قام بتعريض شاشة الجهاز للهب لمدة نصف دقيقة تقريبا فظهرت على الشاشة علامة الحرق لكن عملها لم يتأثر على الإطلاق، وبقيت الاستجابة للمس فيها ممتازة.

وفي الاختبار الأخير عندما حاول ثني الهاتف بكلتا يديه بالضغط على الواجهة الخلفية للجهاز برزت الشاشة قليلا، لكن عند محاولة الضغط من جهة الشاشة لم يتأثر هيكل الهاتف تقريبا.