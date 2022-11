قال إيلون ماسك في سلسلة تغريدات إن شركة "آبل" (Apple) هددت بمنع تطبيق تويتر من متجر التطبيقات التابع لها، دون أن يوضح السبب، وذكر أيضا أن صانع آيفون أوقف الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي بحسب تقرير لوكالة رويترز (Reuters).

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر وتسلا إن شركة آبل تضغط على تويتر بشأن مطالب الاعتدال في المحتوى.

ولن يكون هذا الإجراء -الذي لم تؤكده شركة آبل- غريبا، لأن الشركة طبقت قواعدها بشكل دائم وأزالت تطبيقات مثل "غاب" (Gab) و"بارلر" (Parler) سابقا.

وقالت الشركتان في ذلك الوقت إن شركة آبل استعادت بارلر -الذي يحظى بشعبية لدى المحافظين في الولايات المتحدة- في عام 2021 بعد أن قام التطبيق بتحديث محتواه والتزم بشروط آبل.

وقال ماسك -الذي اشترى موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار- في تغريدة "لقد توقفت شركة آبل في الأغلب عن الإعلان على تويتر، هل يكرهون حرية التعبير في أميركا؟".

وفي وقت لاحق، قام بوضع علامة على حساب تويتر الخاص بتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل في تغريدة أخرى، متسائلا "ما الذي يحدث هنا؟".

What’s going on here @tim_cook?

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022