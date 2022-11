إيلون ماسك يهدد آبل.. الملياردير يخطط لإنشاء هاتفه الخاص

كتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" (Twitter) في تغريدة له أنه سوف "يصنع هاتفا بديلا" للتنافس مع هاتف آيفون من "آبل" (Apple) إذا انتهى الأمر بعملاق التكنولوجيا بحظر تويتر من متجر التطبيقات الخاص به.

ومنذ توليه رئاسة تويتر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرى ماسك العديد من التغييرات على النظام الأساسي للمنصة، بما في ذلك تسريح الموظفين وإقالتهم على نطاق واسع، مما أدى إلى استقالات المديرين التنفيذيين المسؤولين عن خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى.

وقبل أن يعرض شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، انتقد ماسك الموقع لتقويضه للديمقراطية من خلال عدم التمسك "بمبادئ حرية التعبير" وذلك قبل أن يطلق على نفسه لقب "المطلق لحرية التعبير".

وموقف ماسك من تعديل المحتوى يتمثل في السماح بالحديث الذي لا ينتهك القانون. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن ماسك يخطط لمحاولة كسب المال من محتوى خاص للبالغين، على غرار موقع "أونلي فانز" (Only Fans).

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022