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تشبه مكعب الليغو.. كوريا الجنوبية تبدأ تجربة حافلة ذاتية القيادة

In this photo taken in Seoul on November 23, 2022, a bus is seen parked at one of its two designated stops on the country's first self-driving bus route run by 42 Dot, a start-up owned by South Korea's Hyundai which created the automomous driving technology. - South Korea's capital launched its first self-driving bus route on November 25, part of an experiment which engineers said aims to make the public feel more comfortable with driverless vehicles on the roads. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)
لا تبدو السيارة الجديدة وكأنها حافلة عادية، فلها حواف مستديرة مع نوافذ كبيرة (الفرنسية)
26/11/2022-|آخر تحديث: 26/11/202210:13 PM (مكة المكرمة)

أطلقت سول عاصمة كوريا الجنوبية أول مسار للحافلات ذاتية القيادة أمس الجمعة، كجزء من تجربة قال المهندسون إنها تهدف إلى جعل الناس يشعرون براحة أكبر مع هذه المركبات ذاتية القيادة على الطرق بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولا تبدو السيارة الجديدة وكأنها حافلة عادية، فلها حواف مستديرة مع نوافذ كبيرة تجعلها تبدو وكأنها لعبة أكثر من كونها طفرة تكنولوجية.

وتحدث جونغ سونغ جيان، رئيس القيادة الذاتية لدى "42 دوت" (42dot) الشركة الناشئة المسؤولة عن تطوير تقنية القيادة الذاتية المملوكة لشركة هيونداي (Hyundai) العملاقة للسيارات، قائلا إن هذا التصميم له هدف.

This photo taken in Seoul on November 23, 2022 shows a bus with a blue coloured logo (front C) which indicates that autonomous driving is taking place, as it approaches a stop on the country's first self-driving bus route run by 42 Dot, a start-up owned by South Korea's Hyundai which created the automomous driving technology. - South Korea's capital launched its first self-driving bus route on November 25, part of an experiment which engineers said aims to make the public feel more comfortable with driverless vehicles on the roads. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)
الحافلة مصنوعة من أجزاء مركبة للمساعدة في خفض التكاليف وتسهيل تكرارها (الفرنسية)

وقال رئيس هذه الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا هو المستقبل" مضيفا أن الحافلة تتطلب "نوعا جديدا من التصميم".

وأوضح أن الحافلة تشبه إلى حد ما مكعب "الليغو" وهي مصنوعة من أجزاء مركبة للمساعدة في خفض التكاليف وتسهيل تكرارها، مشيرا إلى أنها تستخدم الكاميرات والليزر للتنقل بالطريق بدلاً من أجهزة الاستشعار باهظة الثمن.

وكان هدف الشركة جعل التكنولوجيا منخفضة التكلفة وآمنة وقابلة للتركيب بسهولة في العديد من أنواع المركبات في المستقبل، على سبيل المثال شاحنات التوصيل.

والوقت الحالي -مع وجود سائق أمان يراقب عن كثب- ستقود الحافلة نفسها حول حلبة صغيرة بطول 3.4 كيلومترات وسط مدينة سول وتستغرق الرحلة حوالي 20 دقيقة.

ويمكن للجمهور الوصول إلى محطتين محددتين بعد حجز مقعد مجاني من خلال التطبيق.

وقالت كيم يي هاي راشن (68 سنة) بعد رحلتها التي استغرقت 20 دقيقة أثناء انطلاق الحافلة الجمعة "أشعر وكأنني قفزت للتو إلى آلة الزمن لزيارة المستقبل.. اعتقدت أنه قد يجعلني أشعر بالدوار من التسارع المفاجئ لكنني لم أشعر بأي منها".

وأضافت "شعرت أن الرحلة سلسة وآمنة للغاية" مما جعلها تشعر بالفخر للتقدم التكنولوجي الذي حققته الشركة الكورية الجنوبية.

This photo taken in Seoul on November 23, 2022 shows a person posing with a phone to show the app for the country's first self-driving bus route run by 42 Dot, a start-up owned by South Korea's Hyundai which created the automomous driving technology. - South Korea's capital launched its first self-driving bus route on November 25, part of an experiment which engineers said aims to make the public feel more comfortable with driverless vehicles on the roads. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)
الجماهير يمكنها الصعود بمحطتين محددتين بعد حجز مقعد مجاني من خلال التطبيق (الفرنسية)
المصدر : الفرنسية