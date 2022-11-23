"لا تحب ماسك؟.. اعمل معنا".. شركات التقنية تستقطب موظفي تويتر السابقين

سئمت أسلوب إيلون ماسك في فرد العضلات؟ انتقل إلينا، هذه هي النقطة التي تستخدمها الآن شركات التكنولوجيا المتعطشة للمواهب، في محاولة لجذب الآلاف من موظفي تويتر (Twitter) السابقين الذين سرحتهم شركة وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف مالكها الجديد، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وطرد موقع تويتر كبار المديرين التنفيذيين وفرض تخفيضات حادة في الوظائف دون سابق إنذار بعد استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي، وتم تسريح حوالي نصف القوة العاملة، مما يعادل نحو 3700 موظف.

وورد أن مئات آخرين استقالوا نتيجة إصلاحاته الشاملة. وكان رئيس العمليات الفرنسية هو أحدث مدير يغادر المنصة وذلك أول أمس الاثنين.

فرصة للتجسس

وتحاول بعض الشركات الآن التقاط المواهب الهندسية ذات الخبرة من خلال مناشدة حالة السخط بين الموظفين لأساليب أغنى شخص في العالم.

وانتقدت كبيرة مسؤولي الموظفين في شركة البرمجيات الأميركية (Hubspot) كاتي بيرك، ماسك بسبب تقارير عن طرد مجموعة من الموظفين الذين انتقدوه على قنوات سلاك (Slack) الداخلية للشركة.

وكتبت في أحد منشورات لينكد إن (Linkedin) "كقائدة، فإن الانتقاد جزء من وظيفتك"، وأضافت "يدرك القادة العظماء أن الجدل والخلاف يجعلك أفضل ويشكل جزءا من العملية. إذا كنت تريد مكانا يمكنك فيه الاختلاف (بطريقة واضحة بالطبع) مع الناس، فإن هب سبوت تقوم بالتوظيف".

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، تلقى منشور بيرك أكثر من 35 ألف رد فعل إيجابي على لينكد إن.