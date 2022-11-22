مشاكل انتحال الهوية تطارد تويتر.. تأجيل آخر لميزة علامات التحقق الزرقاء المدفوعة

قال إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع "تويتر" (Twitter)، أمس الاثنين، إن شركة التواصل الاجتماعي ستؤجل إعادة إطلاق خدمة الاشتراك بعلامات التحقق الزرقاء، وهو تأخير عن الجدول الزمني المبدئي الذي أعلنه سابقا لإعادة الخدمة على المنصة، وفق تقرير حديث لوكالة رويترز.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "تأجيل إعادة إطلاق "بلو فيريفايد" (Blue Verified) حتى تكون هناك ثقة عالية في وقف انتحال الهوية". وأضاف "من المحتمل أن نستخدم لونا مختلفا للتفريق بين المؤسسات والأفراد".

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation. Will probably use different color check for organizations than individuals. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

وحجزت تويتر علامات التحقق الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والشخصيات الشهيرة والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة بشكل مسبق.

لكن تم طرح خيار الاشتراك المفتوح لأي شخص على استعداد للدفع، وذلك في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمساعدة تويتر على زيادة الإيرادات، بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين.

وأوقف موقع تويتر خدمة الاشتراك على علامة التحقق الزرقاء التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 8 دولارات، حيث انتشرت الحسابات المزيفة، وقال ماسك في تصريح سابق إن خدمة الاشتراك هذه ستتم إعادة إطلاقها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما غرد ماسك أن تويتر أضاف 1.6 مليون مستخدم في الأسبوع الماضي، "وهو أعلى مستوى على الإطلاق".

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

وأوقف معلنون على تويتر -بما في ذلك الشركات الكبرى مثل "جنرال موتورز" (General Motors) و"موندليز إنترناشونال" (Mondelez International) و"فولكس فاغن" (Volkswagen)- الإعلانات مؤقتا على المنصة، ريثما يحددون موقفهم من الرئيس الجديد.

كما تشير التقديرات إلى أن المئات من موظفي تويتر قد استقالوا الأسبوع الماضي، بعد الموعد النهائي الذي حدده ماسك الخميس الماضي والذي خُيّر فيه الموظفون بالتسجيل "لساعات طويلة بكثافة عالية"، أو المغادرة.