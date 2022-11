مشاكل انتحال الهوية تطارد تويتر.. تأجيل آخر لميزة علامات التحقق الزرقاء المدفوعة

قال إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع "تويتر" (Twitter)، أمس الاثنين، إن شركة التواصل الاجتماعي ستؤجل إعادة إطلاق خدمة الاشتراك بعلامات التحقق الزرقاء، وهو تأخير عن الجدول الزمني المبدئي الذي أعلنه سابقا لإعادة الخدمة على المنصة، وفق تقرير حديث لوكالة رويترز.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "تأجيل إعادة إطلاق "بلو فيريفايد" (Blue Verified) حتى تكون هناك ثقة عالية في وقف انتحال الهوية". وأضاف "من المحتمل أن نستخدم لونا مختلفا للتفريق بين المؤسسات والأفراد".

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

