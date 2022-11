نتائج أخرى مفاجئة.. منتخب الأرجنتين يكتسح البحث في غوغل عالميا

تصدر اسم منتخب الأرجنتين قائمة البحث في الإنترنت لدى رواد محرك غوغل في 99 دولة -بما فيها الأرجنتين نفسها- ودولتين أخريين مشاركتين في المونديال هما كندا وقطر.

وتخص هذه النتائج المتاحة في خريطة تفاعلية 7 أيام انتهت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وجاء اسم منتخب إنجلترا في مقدمة نتائج البحث في 12 دولة، وهي إنجلترا والنرويج وإيسلندا وأستراليا ونيوزيلندا وباكستان ولاتفيا وأوكرانيا ومالطا وأوغندا وساموا وتونغا.

وتصدر البحث عن اسم منتخب البرتغال في 7 دول، وهي البرتغال وأفريقيا الوسطى ونيجيريا وإريتريا وساو تومي وموزمبيق وأنغولا.

منتخب البرازيل: البرازيل، وجنوب السودان وجزر سليمان وسيشل وفانواتو

منتخب إسبانيا: إسبانيا والأردن وفلسطين وغينيا الاستوائية وميكرونيسيا

منتخب ألمانيا: ألمانيا والنمسا وليختنشتاين

منتخب فرنسا: فرنسا وليتوانيا والفاتيكان

منتخب تونس: تونس وموناكو

منتخب غانا: غانا وكوريا الشمالية

منتخب المكسيك: المكسيك والولايات المتحدة

منتخب اليابان: اليابان وكيريباتي

منتخب بولندا: بولندا وتشيلي

منتخب صربيا: صربيا والجبل الأسود

منتخب كرواتيا: كرواتيا والبوسنة والهرسك

منتخب إيران: إيران ونورو

منتخب أوروغواي: أوروغواي وبالاو

أما الدول المشاركة في المونديال التي تصدرت البحث في غوغل في بلد واحد فقط فهي: إيران وسويسرا والسعودية وكوريا الجنوبية والدانمارك وهولندا وبلجيكا والمغرب والسنغال والكاميرون وكوستاريكا والإكوادور، وكان هذا التصدر بشكل متوقع لدى مواطني الدول نفسها.

ولم تتصدر 3 منتخبات مشاركة في كأس العالم نتائج البحث في غوغل في أي دول العالم، ويتعلق الأمر بكندا وقطر وأستراليا.

يشار إلى أن منتخب ويلز المشارك في مونديال قطر لا يظهر في نتائج بحث غوغل، لأن ويلز بلد ينتمي إلى دولة هي المملكة المتحدة، ولكنه ليس دولة ذات سيادة، وبالتالي ليس دولة عضوة في الأمم المتحدة.

من النتائج التي قدمتها غوغل بشأن البحث عن مونديال قطر ما يتعلق باهتمامات البحث على الصعيد العالمي طوال أسبوعين واللذين يبدآن من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إلى 18 من الشهر نفسه، فكانت النتائج المنشورة على شكل رسم بيان تفاعلي كما يلي:

تصدرت الأرجنتين في 8 أيام، في حين تصدرت البرازيل في 3 أيام، والبرتغال في يومين، وكانت الغلبة لكل من إنجلترا والمكسيك في يوم واحد فقط.

جاءت البرازيل في هذه المرتبة 8 مرات (8 أيام)، تليها الأرجنتين (5 مرات)، ثم إسبانيا والمكسيك (مرة واحدة لكل منهما).

احتلت هذه المرتبة في البحث عالميا إنجلترا في 8 أيام، تليها الأرجنتين والبرازيل (يومان لكل منهما)، فإسبانيا وبولندا والإكوادور (مرة واحدة).

Here are the top countries searching for the #WorldCup2022 , past week: pic.twitter.com/Exhce434Q7

— GoogleTrends (@GoogleTrends) November 18, 2022