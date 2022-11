أثار استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تويتر الكثير من المخاوف بين رواد المنصات الأميركية، من أبرزها المخاوف المتعلقة باستغلال المنصة سياسيا خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وزادت المخاوف بعد أن أشارت وكالة بلومبيرغ الأميركية إلى منع وصول بعض الموظفين إلى الأدوات الداخلية المستخدمة في الإشراف على المحتوى، مما حدّ من قدرة المنصة على التصدي للمعلومات المضللة بشأن الانتخابات.

وعلق مغردون بأن وجود ماسك على رأس المنصة من شأنه أن يؤثر على توجهها في التعامل مع الانتخابات، وبالتحديد فيما يخص الأخبار المزيفة والمضللة.

Talked to civil society leaders @JGreenblattADL , @YaelEisenstat , @rashadrobinson , @JGo4Justice , @normanlschen , @DerrickNAACP , @TheBushCenter Ken Hersch & @SindyBenavides about how Twitter will continue to combat hate & harassment & enforce its election integrity policies

وأبدى الكثيرون تخوفهم من أن تكون المنصة أداة ضمن النزاع السياسي الأميركي، وأن يستخدمها ماسك في دعم آرائه واتجاهاته السياسية.

وكان ماسك قد تعرض لانتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة بعد أن نشر تغريدة تروج لإحدى نظريات المؤامرة حول الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي، واضطر لحذف التغريدة بعد ساعات من نشرها.

وكانت تويتر قد اتخذت الكثير من الإجراءات خلال السنوات السابقة لضمان عدم استغلال المنصة سياسيا بشكل خاطئ، وحظرت الكثير من الحسابات التي شاركت في التضليل، أو الحسابات الخارجية التي حاولت التدخل في الانتخابات.

من جانبه صرح ماسك في تغريدة له اليوم الأربعاء عبر حسابه بأنه تحدث مع عدد مع قادة المجتمع المدني حول الإجراءات التي سيستمر تويتر في اتباعها من أجل تعزيز سياسات النزاهة خلال الانتخابات.

كما وعد ماسك بأن مجلس الإشراف على المحتوى في تويتر سيتألف من أفراد لديهم وجهات نظر متباينة، وممثلين عن مجتمعات الحقوق المدنية، والفئات التي تواجه عنفًا مدفوعًا بالكراهية.

وأكد مدونون أن منصة تويتر بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في الانتخابات، ولا يجب التهاون في دور هذه المنصة، إذ أصبحت المصدر الأول لمعلومات الكثيرين.

وكان مغردون قد شاركوا صورة لتعليق من ميزة تدقيق الحقائق التي توفرها المنصة على تغريدة للرئيس الأميركي جو بايدن، واعتبروها بداية لتضييق ماسك على حسابات بايدن ومؤيديه.

We lost over 180,000 manufacturing jobs under the last guy.

في المقابل، علق مدونون بأن هذه الميزة قديمة ولا علاقة لماسك بها، حيث لم تظهر الإجراءات التي سيتخذها ماسك في هذا الشأن حتى الآن.

We are in serious trouble and this is why it matters who owns our media and communications structures. This "fact-check" is meaningless; its purpose appears to be to smear negativity on Biden.

Hey @WHCOS – you’ve got a bunch of agencies that could have affected this deal. pic.twitter.com/bMxkk91iyr

