"مات ترامب" يضع ماسك أمام تحدي المعلومات المضللة.. والمزيد من المزايا المرتقبة في تويتر

انتشر وسم "مات ترامب" (TrumpIsDead#) على تويتر التي تواجه اختبارا حقيقيا بعد استحواذ رجل الأعمال الجنوب أفريقي الأميركي إيلون ماسك عليها، وقطعه وعودا بإجراء العديد من التغييرات الإيجابية فيها.

وكأول اختبار لإدارة المحتوى في عهد ماسك، أطلق الممثل الكوميدي تيم هايدكر وسم "مات ترامب" (TrumpIsDead#)، وأُعيد نشر التغريدة آلاف المرات حتى أصبح يتصدر "الترند" في المنصة.

Here's what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump please like and share. — Tim Heidecker: Sole Host of On Cinema (@timheidecker) November 1, 2022

وتمر إدارة المحتوى بصعوبات منذ تولي ماسك إدارة تويتر، حيث ازداد استخدام خطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة في المنصة بعد أيام قليلة من توليه المنصب، في تحدٍ للتغييرات التي وعد بإجرائها.

وأفادت "بلومبيرغ" (Bloomberg) بأن تويتر منع مئات الموظفين من الوصول إلى أدوات إدارة المحتوى، واقتصر إذن الدخول على 15 شخصا فقط، ولم يعد بإمكان العديد من العاملين الوصول لأدوات تعليق أو حظر الحسابات لمكافحة المعلومات المضللة.

ويأتي ذلك مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، مما أثار قلق بعض العاملين مما إذا كان تويتر يستطيع مكافحة المعلومات المضللة في الانتخابات بعدد أقل من العمال.

وذكر رئيس قسم السلامة في تويتر يويل روث -في سلسلة من التغريدات- أن القيود فرضت لمنع العاملين من تغيير رموز البرمجة في فترة نقل الملكية إلى الإدارة الجديدة.

وكان ماسك قد انتقد سابقا القيود المفروضة على المحتوى في تويتر، وأشار إلى أنه سيزيل الحظر المفروض على كثير من المستخدمين بعد توليه الإدارة.

ميزات جديدة تضاف لتويتر

على صعيدٍ آخر، تحدث الملياردير عن جعل خاصية زر تعديل التغريدات متاحا لجميع المستخدمين ضمن التغييرات التي يعتزم إدخالها، بعد أن كانت متوفرة لمشتركي "تويتر بلو" فقط. وكان ماسك أجرى استطلاعا في تغريدة سابقة عمّا إذا كان المستخدمون يرغبون في إضافة زر تحرير للتغريدات، وقد أكد تويتر بعد تغريدة ماسك بساعات بدأه العمل لإضافة الخاصية.

A $99 annual plan for Twitter Blue! Everyone gets the edit button for free! And that all-hands meeting is canceled! All the latest from inside Twitter’s regime change in today’s @platformer for subscribers ➡️https://t.co/ITQTTJnxFR pic.twitter.com/x4tTq6ubLp — Casey Newton (@CaseyNewton) November 1, 2022

كما يعمل تويتر على إضافة خاصية تسمح بفرض رسوم على المستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو، وحصول الشركة على جزء من العائدات، وفقاً لصحيفة "ذا واشنطن بوست" (The Washington Post). وتسعى المنصة لتسريع طرح الميزة التي أطلَقت عليها اسم "باي والد فيديو" (Paywalled Video).

وبسبب المخاطر المتعلقة بهذه الخاصية من حيث حقوق النشر وغيرها وعدم تحديد أنواع مقاطع الفيديو التي قد يتم نشرها، مُنح فريق المراجعة 3 أيام لتقديم ملاحظات حول المخاطر المحتملة للميزة قبل طرحها.

المزيد من الإداريين يغادرون ورسائل طمأنة للموظفين

وعلى صعيد الإدارة، غادر المزيد من المسؤولين خلال الأيام القليلة الماضية تحت إدارة إيلون ماسك الجديدة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters) للأنباء، من ضمنهم كبيرة مسؤولي العملاء ومديرة الإعلانات سارة بيرسونيت، وكبيرة مسؤولي التسويق ليزلي بيرلاند، ورئيس المنتجات جاي سوليفان، وجان فيليب ميهو ينائب رئيس المبيعات، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد استقالوا أم سُرحوا من العمل.

وعلى صعيد الموظفين، يخشى العاملون في تويتر تسريحهم قبل حصولهم على تعويضاتهم من الأسهم المكتسبة، بالنظر إلى وجود قضايا سابقة بين إيلون ماسك وموظفي شركته الأخرى "تيسلا". لكن عاملين في إدارة تويتر، أكدوا أن الموظفين سيحصلون على حقوقهم من الأسهم المكتسبة الجديدة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.