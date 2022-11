"مات ترامب" يضع ماسك أمام تحدي المعلومات المضللة.. والمزيد من المزايا المرتقبة في تويتر

انتشر وسم "مات ترامب" (TrumpIsDead#) على تويتر التي تواجه اختبارا حقيقيا بعد استحواذ رجل الأعمال الجنوب أفريقي الأميركي إيلون ماسك عليها، وقطعه وعودا بإجراء العديد من التغييرات الإيجابية فيها.

وكأول اختبار لإدارة المحتوى في عهد ماسك، أطلق الممثل الكوميدي تيم هايدكر وسم "مات ترامب" (TrumpIsDead#)، وأُعيد نشر التغريدة آلاف المرات حتى أصبح يتصدر "الترند" في المنصة.

Here's what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump

please like and share.

— Tim Heidecker: Sole Host of On Cinema (@timheidecker) November 1, 2022