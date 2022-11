تصدر وسمي "فليرقد تويتر بسلام" (#RIPTwitter) و"إلى اللقاء تويتر" (#GoodbyeTwitter) منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بعد ورود تقارير عن استقالات جماعية لموظفي الموقع.

وانتشرت هذه التغريدات بشكل كبير مع انتهاء الموعد النهائي الذي حدده مالك الموقع، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، للموظفين وهو الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة الخامسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لاتخاذ قرار ما إذا كانوا سيواصلون العمل تحت إدارته للموقع بطريقة محدثة، وهو ما أسماه "تويتر 2.0" (Twitter 2.0).

ومع انتهاء الموعد، اختار مئات الموظفين مغادرة الشركة التي واجهت العديد من الأزمات منذ أن تولى ماسك إدارتها أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وغرد موظف سابق عبر "تويتر" قائلا "اعتقدت أن روحي قد سُحقت بالفعل بالكامل بعد الأسبوعين الماضيين. كنت مخطئا جدا. اليوم كان قاسيا.. لن تكون هناك ثقافة أفضل مما كانت لدينا. نحن نعلم ذلك. كل شركة تقنية أخرى تعرف ذلك". #LoveWhereYouWorked".

I thought my soul was already fully crushed after the last two weeks. I was so wrong. Today has been rough.

There will never be a better culture than what we had. We know it. Every other tech company knows it.#LoveWhereYouWorked 🫡💙

— alava.eth 🫡 (@MrAlexoChonchol) November 17, 2022