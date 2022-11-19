هل تسحب البساط من "آبل إيربودز"؟ مميزات سماعة "كيو سي إيربودز 2" من شركة بوز

تشتهر شركة "بوز" (Bose) الأميركية بسماعات الرأس القابلة للطي والأجهزة الصوتية المخصصة للسيارات وأجهزة الـ"هاي فاي" (Hi-Fi) الأخرى فائقة الجودة، كما أنها تنافس أيضا في قطاع سماعات الرأس اللاسلكية بطرازها "كيو سي إيربودز 2" (QC Earbuds II) لسحب البساط من تحت أقدام الطرز الأخرى المنافسة، مثل "آبل إيربودز برو" (Airpods Pro).

وفي ما يلي، نظرة سريعة على نتائج الاختبار العملي لهذه السماعة.

الجهاز

تأتي سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة في علبة ضخمة باللون الأسود المطفأ مع شعار لامع، وتظهر هذه الملامح التصميمية على سدادات الأذن بداخل العلبة، حيث تأتي بتصميم منتفخ ومستدير مع حافة مطاطية، ويزداد حجم سماعة الرأس اللاسلكية بمقدار الثلث مقارنة بالطرز الأخرى من "آبل" (Apple) و"سامسونغ" (Samsung) و"غوغل" (Google).

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 6 ساعات، وتتيح علبة الشحن إمكانية شحن سدادات الأذن 3 مرات أخرى، وقد تأكدت هذه البيانات في الاختبار العملي، ويتم إعادة شحن علبة السماعات عن طريق سلك "يو إس بي- سي" (USB-C).

ولا تتوافر وظيفة الشحن اللاسلكي، ويمتاز الجيل الثاني من سماعة الرأس اللاسلكية بأنه أصغر من الطراز السابق، وتتعهد الشركة الأميركية أيضا بإلغاء الضوضاء بشكل مذهل، إذ أكدت أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز "بأفضل إلغاء ضوضاء في العالم".

الاتصال

تتم عملية اقتران سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق فتح قائمة البلوتوث في الهاتف الذكي والضغط على الزر، وانتهى الأمر. وإذا رغب المستخدم في الاستفادة من جميع الوظائف، فيجب حينئذ تثبيت تطبيق "بوز ميوزيك" (Bose Music)، الذي يتيح إمكانية الوصول إلى إعدادات أوضاع التشغيل والإيكولايزر وكثير من الإعدادات الأخرى، مع إمكانية إنشاء حساب بوز، ولكن يمكن استعمال التطبيق من دون إنشاء الحساب.

الراحة

تستقر سدادات الأذن بثبات وإحكام في الأذنين، حيث تمتاز سماعة الرأس اللاسلكية "كيو سي إيربودز 2" بوجود شفة مطاطية على الجانب الخلفي، وتضمن بذلك استقرار سدادة الأذن بثبات وشكل مريح، كما أنها تعمل على إلغاء الضوضاء، وبشكل عام استقرت سدادات الأذن بثبات بدرجة كافية في أثناء ممارسة رياضة الركض.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية بأنها مريحة للغاية، لدرجة أنه ربما لا يلاحظ المستخدم أنها مثبتة في الأذن، وتشتمل باقة المرفقات على 3 حشوات للأذن بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى الأربطة المطاطية المحيطة بـ3 أحجام مختلفة.

الاستعمال

تظهر بعض عيوب سماعة الرأس اللاسلكية "كيو سي إيربودز 2" من شركة بوز في بعض جوانب الاستعمال، ولا يرجع ذلك إلى نقص الوظائف، بل قامت الشركة الأميركية بتزويد سماعة الرأس اللاسلكية بكل الوظائف الممكنة في هذه الفئة، بدءا من التحكم في الميديا مرورا بالتحكم الصوتي ووصولا إلى تبديل أوضاع التشغيل لوظيفة إخفاء الضوضاء والتحكم في شدة الصوت، ولكن للأسف اعتمدت شركة بوز على أسطح حساسة للمس على الجانب الخارجي، ولذلك ينبغي على المستخدم النقر بحرص شديد، وإلا سوف يسمع صوتا مزعجا للغاية في أذنيه.

الصوت

تمتاز سماعة الرأس اللاسلكية "كيو سي إيربودز 2" بجودة صوت فائقة، حيث يمكن التعرف على النغمات العالية بدقة، عند تشغيل الصوت على مستوى أعلى قليلا، ويتيح تطبيق بوز إمكانية مواءمة خصائص الصوت حسب التفضيلات الشخصية، ويصدح الصوت بشكل طبيعي وواضح تماما.

ويمكن استعمال سماعة الرأس اللاسلكية "كيو سي إيربودز 2" مع الهاتف الذكي، على الرغم من أنها ليست متكاملة مع هاتف "آبل آيفون" (iPhone) مثل سماعة الرأس اللاسلكية من آبل، نظرا لتداخل صوت نظام آيفون والأصوات الإنجليزية لسماعة الرأس اللاسلكية، ولكن نقل الصوت واستقرار الاتصال يعملان بشكل رائع، وعند إنشاء الاتصال مع الهاتف فإنه يتم الإشارة إلى ذلك عن طريق نغمة صوتية.

أفضل وظيفة إلغاء ضوضاء في العالم

تروج شركة بوز لسماعة الرأس اللاسلكية "كيو سي إيربودز 2" الجديدة على أنها توفر أفضل وظيفة إلغاء ضوضاء في العالم، وتظهر حقيقة هذا القول مع تشغيل وضع "إيه إن سي" (ANC)، حيث تختفي الضوضاء الخلفية تماما، ويبدو الأمر هادئا للغاية مع تشغيل السماعة في أثناء السير في الطرقات، ولذلك يتعين على المستخدم التأكد تماما من عدم وجود سيارات قادمة عند عبور الشارع، كما ينعم المستخدم بالهدوء عند ركوب المترو، ولا يسمع حتى حفيف أوراق الأشجار مع هبوب الرياح، علاوة على أن بكاء الأطفال لم يعد يزعج المستخدم.

ويختلف الأمر مع تشغيل وضع "أوير" (Aware)، الذي يتيح للمستخدم إمكانية إدراك الأصوات المحيطة وأن يكون بمقدوره إجراء الحوارات مع الآخرين، ويعمل هذا الوضع بصورة جيدة في البداية بغض النظر عن الضوضاء الخلفية، التي تظل مسموعة بوضوح مع عدم تشغيل الموسيقى، ولكن تقنية "بوز أكتيف سينس" (Active Sense) تتعرف على الضوضاء الخلفية وتقوم بتقليلها إلى مستوى صوت مريح.

وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة تعمل بصورة جيدة، فإنها تكتم صوت سيارات الإسعاف والطوارئ تماما، ولذلك يجب عدم تشغيل وضع "أوير" في أثناء قيادة الدراجات، خاصة أن المستخدم لا يمكنه سماع الأصوات المحيطة به بشكل موثوق، نظرا لأنها تكون في بعض الأحيان أعلى صوتا أو أكثر هدوءا في أحيان أخرى.

وإذا رغب المستخدم في استعمال سماعة الرأس "كيو سي إيربودز 2" في أثناء حركة المرور فمن الأفضل أن يقوم بإيقاف وظيفة "أكتيف سينس"، ولكن في هذه الحالة فإنه لن يتم إخفاء صوت الرياح المزعجة، وعند الرغبة في إلغاء الضوضاء حسب التفضيلات الشخصية، فإن تطبيق بوز ميوزيك يوفر المزيد من الإعدادات لوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة "إيه إن سي".

من يحتاج إليها؟

إذا كان المستخدم يبحث عن سماعة رأس لاسلكية تمتاز بصوت أكثر طبيعية وإمكانيات ضبط جيدة وفترة تشغيل طويلة وثبات مريح في الأذن ووظيفة إلغاء ضوضاء فعالة، فسوف يجد كل هذه الوظائف في سماعة الرأس اللاسلكية "كيو سي إيربودز 2″، كما أنها تعمل بصورة جيدة مع أجهزة آبل الجوالة وهواتف "أندرويد" (Android).

ورغم كل هذه المزايا، فإن سماعة الرأس اللاسلكية يعيبها بعض أوجه القصور في الاستعمال، وتتطلب الحرص الشديد عند استعمال السطح الحساس للمس، علاوة على أنها ليست مناسبة لركوب الدراجات، حيث يُعد وضع الشفافية في الطرز المنافسة من آبل وغوغل أفضل.