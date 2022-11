أشارت تقديرات إلى أن المئات من موظفي تويتر بدؤوا مغادرة شركة التواصل الاجتماعي بعد إنذار المالك الجديد إيلون ماسك بأن على الموظفين الراغبين في البقاء العمل "ساعات طويلة وبكثافة عالية"، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وفي استطلاع رأي قام به تطبيق "بلند"، المتخصص في بيئة مكان العمل الذي يتحقق من صحة عناوين الموظفين عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، ويسمح لهم بمشاركة المعلومات من دون الكشف عن هوياتهم؛ اختار 42% من 180 شخصًا الإجابة على استبيان الخروج من تويتر بأنه حاليا مستعد لتلقي عروض.

وقال ربعهم إنهم اختاروا البقاء "على مضض"، وقال 7% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم "نقروا على نعم للبقاء".

وطلب استطلاع منفصل على "بلند" من الموظفين تقدير النسبة المئوية للأشخاص الذين سيغادرون تويتر بناءً على تصورهم، وقدر أكثر من نصف المستجيبين أن 50% على الأقل من الموظفين سيغادرون.

وقال موظف حالي وآخر غادر حديثًا -وهو على اتصال بزملائه في تويتر- إن ماسك كان يلتقي بعض كبار الموظفين لمحاولة إقناعهم بالبقاء.

وفي حين أنه من غير الواضح عدد الموظفين الذين اختاروا البقاء، فإن الأرقام تسلط الضوء على إحجام بعض الموظفين عن البقاء في الشركة التي سارع ماسك إلى فصل نصف موظفيها، بما في ذلك الإدارة العليا، وتغيير ثقافة العمل لثقافة "العمل بلا رحمة" للتأكيد على ساعات العمل الطويلة وبنسبة مكثفة.

وفي محادثة خاصة على تطبيق سيغنال مع نحو 50 من موظفي تويتر، قال 40 تقريبًا إنهم قرروا المغادرة، وفقًا للموظف السابق.

وفي مجموعة سلاك (Slack) الخاصة بموظفي تويتر الحاليين والسابقين، انضم نحو 360 شخصًا إلى قناة جديدة بعنوان "التسريح الطوعي"، كما قال شخص مطلع على مجموعة سلاك.

وأعلن أكثر من 20 موظفا بتويتر في الولايات المتحدة وأوروبا مغادرتهم في منشورات عامة على تويتر حتى الآن.

وأخطرت الشركة الموظفين بأنها ستغلق مكاتبها وتقطع الدخول بواسطة بطاقة العمل حتى الاثنين المقبل، وفقًا لمصدرين. وقال مصدر إن ضباط الأمن بدؤوا طرد الموظفين من المكتب مساء الخميس.

وانتقل ماسك إلى تويتر في وقت متأخر أمس الخميس، وقال إنه غير قلق بشأن الاستقالات لأن "أفضل الناس باقون".

The best people are staying, so I’m not super worried

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022