ماسك يمهل موظفي تويتر إلى الخميس… إما العمل لساعات طويلة وإما الاستقالة

أرسل المدير التنفيذي لـ "تويتر" (Twitter) إيلون ماسك رسالة إلى الموظفين يخبرهم أن أمامهم حتى يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، للتفكير إذا كانوا يريدون البقاء "للعمل لساعات طويلة"، أو الحصول على تعويض إنهاء الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، حسب تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters) للأنباء.

ماسك قال لموظفي "تويتر" إن أي شخص لم ينقر على رابط يؤكّد "أنك تريد أن تكون جزءًا من تويتر الجديد" بحلول مساء الخميس بتوقيت نيويورك سيعدّ مستقيلًا، وجاء في الرسالة "مهما كان القرار الذي تتّخذه، نشكرك على جهودك لإنجاح تويتر".

"رويترز" قالت إنها اطّلعت على نسخة من رسالة نقلتها صحيفة "ذا واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية، مؤكّدةً أن شخصًا يعمل في "تويتر" سرّب محتواها.

وقالت رسالة ماسك، "للمضي قدمًا، وتحقيق اختراق يوصلنا لتويتر النسخة الثانية، والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس، سنحتاج إلى أن نكون حازمين للغاية. هذا يعني ساعات طويلة بكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط سيوصلنا للنجاح".

وقال الملياردير الأميركي إن "تويتر" تحت قيادته سيكون "مدفوعًا بشكل أكبر بالهندسة، وأولئك الذين يكتبون برمجيات رائعة سيشكّلون غالبية فريقنا، وسيكون لهم التأثير الأكبر".

وسرّحت "تويتر" نصف قوتها العاملة في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد فترة وجيزة من استحواذ ماسك على ملكية شبكة التواصل الاجتماعي.

وانتقد ماسك ثقافة الإنفاق والعمل في "تويتر" وقال إن الشركة بحاجة إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف وإعادة تشغيل خدماتها، في حين قال بعض الموظفين الذين انتقدوا ماسك علنًا إنه تم التخلي عنهم.