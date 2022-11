منذ استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على ملكية "تويتر" (Twitter)، اتخذت إدارة الشبكة الاجتماعية قرار التسريح بحق آلاف الموظفين، إلى جانب تقديم بعض الإداريين لاستقالاتهم طوعا. لكن يبدو أن أحد أحدث الإقالات جاء لأسباب شخصية، إذ ذكر موقع "ذا فيرج" (The Verge) أن المدير التنفيذي الجديد قام بفصل أحد الموظفين لمجرّد معارضته علنا.

بدأت القصة الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما غرد ماسك معتذرا عن بطء "تويتر" في العديد من البلدان، مرجعا المشكلة إلى قيام التطبيق بأكثر من ألف عملية اتصال عن بُعد -أو ما يعرف تقنيا بـ"نداء الإجراء البعيد" (RPCs)- لتحديث الصفحة الرئيسية للمستخدمين.

نداء الإجراء البعيد هو "ميثاق" (Protocol) يمكن أن يستخدم لطلب خدمة من برنامج في حاسوب آخر على الشبكة، دون الحاجة لفهم تفاصيل الشبكة.

ووفق ماسك فإن هذه العمليات "مجمعة بشكل سيئ"، إذ تتطلّب من التطبيق الاتصال بخوادم أخرى عدة مرات، وتنتظر استجابة الخادم لكل طلب، ما أدى لهذا البطء.

من جانبه، اقتبس موظّف "تويتر" إريك فرونهوفر تغريدة ماسك، ورد عليها بالقول إنه قضى 6 سنوات في العمل على تطبيق "تويتر" الخاص بنظام "أندرويد" (Android)، ويمكنه القول إن ما ورد في تغريدة المدير التنفيذي غير صحيح.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

— Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022