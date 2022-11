يتيح "تويتر" (Twitter) لمستخدميه تنزيل أرشيف يحتوي على تغريداتهم وبيانات أخرى. ومهما كانت أفكارك حول الشبكة الاجتماعية ، فإن النسخ الاحتياطي فكرة جيدة.

في هذه الأيام، يبدو أن هناك اضطرابات شبه يومية على موقع تويتر. وقد يفكّر كثير من المستخدمين في ترك الشبكة الاجتماعية، وفي كل الأحوال عندما يواجه أحد التطبيقات عبر الإنترنت هذا النوع من عدم اليقين، فمن الأفضل عادة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك، في حالة تويتر، هذا يعني تنزيل أرشيف لبياناتك.

وفقًا لصفحة دعم تويتر الرسمية، سيتضمّن أرشيفك معلومات حسابك، والمحفوظات، وأي تطبيقات وأجهزة استخدمتها للوصول إليه، وأي حسابات حظرتها أو كتمتها، وجميع الاهتمامات وبيانات الإعلانات الأخرى التي أدرجها تويتر لك، وتاريخ تغريداتك.

من السهل جدًا الوصول لخدمة تنزيل المواد المؤرشفة في تويتر.

وتعرض صفحة الإعدادات تعليمات تنزيل أرشيف تويتر الخاص بك في العمود الأيمن، وستجد ميزة "تنزيل أرشيف لبياناتك"(Download an archive of your data) في قسم "حساباتك" في إعدادات تويتر.

في تطبيق الويب، انتقل إلى القائمة اليمنى، وانقر فوق المزيد (More)، في تطبيق الهاتف المحمول، وانقر فوق "رمز ملفك الشخصي" في الزاوية اليسرى العليا.

ثم اذهب للإعدادات والدعم ومنها إلى "الإعدادات والخصوصية"، ثم "حسابك"، وانقر فوق "تنزيل أرشيف لبياناتك". قد يُطلب منك التحقّق من حسابك، وانقر فوق "طلب أرشيف".

وفقًا لتويتر، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة، قبل أن تتلقّى الرابط الذي سيسمح لك بتنزيل بيانات الأرشيف الخاصة بك.

بمجرد حصولك على جميع بياناتك، يمكنك اختيار ترك حسابك، أو الإلغاء. مهما حدث، على الأقل لديك الآن سجلك كاملًا على تويتر.