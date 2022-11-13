قال إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" (Twitter)، في تغريدة أمس السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن خاصية "تويتر بلو" (Twitter Blue) ستعود على الأرجح في "نهاية الأسبوع المقبل".

واضطر "تويتر" إلى إيقاف الاشتراك مؤقتًا بخدمة الملصقات الزرقاء التي أعلنت أخيرًا وتبلغ قيمة الاشتراك فيها 8 دولارات أميركية شهريا، وكلن ذلك يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب توثيق العديد من الحسابات المزيفة.

وعلى مدى سنوات، اقتصرت علامات التوثيق الزرقاء على الحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والشخصيات الشهيرة والصحافيين وغيرهم من الشخصيات العامة، قبل أن يطرح خيار الاشتراك بـ"تويتر بلو" لأي شخص على استعداد للدفع في وقت سابق من هذا الأسبوع، لمساعدة "تويتر" على زيادة الإيرادات بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين على المنصة.

Probably end of next week — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022

وأفاد العديد من المستخدمين الجمعة بأن خيار الاشتراك الجديد لعلامة التحقق الزرقاء قد اختفى، في حين قال مصدر تقرير لوكالة رويترز (Reuters) للأنباء إن الخاصية ألغيت.

وغرد حساب تويتر للدعم الفني -يحمل العلامة "الرسمية"- يوم الجمعة: "لمكافحة انتحال الهوية، أضفنا تسمية رسمية إلى بعض الحسابات".

وشهد "تويتر" حالة من الفوضى بعد قرار المنصة فتح توثيق الحسابات عبر خدمة "تويتر بلو" لقاء 8 دولارات شهريا، حيث تم توثيق عشرات الحسابات المزيفة لشخصيات سياسية وإعلامية، فضلا عن شركات كبرى.

وكان ملصق "رسمي" قد تم تقديمه في الأصل يوم الأربعاء، لكن ماسك ألغاه بعد ساعات فقط.

كذلك حذر ماسك يوم الخميس، في أول بريد إلكتروني له على مستوى الشركة، من أن تويتر لن يكون قادرًا على "النجاة من التباطؤ الاقتصادي القادم" إذا فشل في زيادة إيرادات الاشتراك لتعويض انخفاض دخل الإعلانات، حسب ما قال 3 أشخاص اطلعوا على الرسالة لرويترز.