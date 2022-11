قال إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" (Twitter)، في تغريدة أمس السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن خاصية "تويتر بلو" (Twitter Blue) ستعود على الأرجح في "نهاية الأسبوع المقبل".

واضطر "تويتر" إلى إيقاف الاشتراك مؤقتًا بخدمة الملصقات الزرقاء التي أعلنت أخيرًا وتبلغ قيمة الاشتراك فيها 8 دولارات أميركية شهريا، وكلن ذلك يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب توثيق العديد من الحسابات المزيفة.

وعلى مدى سنوات، اقتصرت علامات التوثيق الزرقاء على الحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والشخصيات الشهيرة والصحافيين وغيرهم من الشخصيات العامة، قبل أن يطرح خيار الاشتراك بـ"تويتر بلو" لأي شخص على استعداد للدفع في وقت سابق من هذا الأسبوع، لمساعدة "تويتر" على زيادة الإيرادات بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين على المنصة.

Probably end of next week

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022