منصة محتوى تابعة لشركة تويتر.. إيلون ماسك يسأل: ما هي "تواصل"؟

فاجأ إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر مستخدمي الموقع بأنه يجهل كثيرا عن تفاصيل المنصات التابعة لشركته.

وكشف صانع محتوى أميركي جهل إيلون ماسك باستحواذ "تويتر" على منصة تواصل "Quill"، مما دفع ماسك إلى التساؤل عنها.

وقال المغرد وصانع المحتوى "جيف" في تغريدة ردا على ماسك "هل نظرت في استحواذ تويتر على منصة المراسلة "تواصل"؟ لقد حصلوا عليها منذ نحو عام وخططوا لاستخدام تقنيتهم لتحسين الخدمة. ومع ذلك، لم يخرج منها شيء في الواقع".

Have you looked into Twitter’s acquisition of messaging platform Quill?

They acquired them about a year ago and planned to use their tech to improve DMs.

However, nothing actually came out of it.

— Jeff 💙✌️ (@JeffTutorials) November 11, 2022