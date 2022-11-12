منصة محتوى تابعة لشركة تويتر.. إيلون ماسك يسأل: ما هي "تواصل"؟

فاجأ إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر مستخدمي الموقع بأنه يجهل كثيرا عن تفاصيل المنصات التابعة لشركته.

وكشف صانع محتوى أميركي جهل إيلون ماسك باستحواذ "تويتر" على منصة تواصل "Quill"، مما دفع ماسك إلى التساؤل عنها.

وقال المغرد وصانع المحتوى "جيف" في تغريدة ردا على ماسك "هل نظرت في استحواذ تويتر على منصة المراسلة "تواصل"؟ لقد حصلوا عليها منذ نحو عام وخططوا لاستخدام تقنيتهم لتحسين الخدمة. ومع ذلك، لم يخرج منها شيء في الواقع".

Have you looked into Twitter’s acquisition of messaging platform Quill? They acquired them about a year ago and planned to use their tech to improve DMs. However, nothing actually came out of it. — Jeff 💙✌️ (@JeffTutorials) November 11, 2022

ورد عليه ماسك متسائلا: "ما هي منصة تواصل؟".

What is Quill? — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

جيف رد على ماسك قائلا، "اسأل فريقك، اسألهم أيضًا عن مقدار الأموال التي أنفقت عليها، فأنا أشعر بالفضول".

Ask your team 😁 Also ask them how much money was spent on it, I’m curious. — Jeff 💙✌️ (@JeffTutorials) November 11, 2022

كانت تويتر قد استحوذت على خدمة تواصل في 2021 وهي خدمة مراسلة تركز على الأعمال التجارية، وتهدف إلى التنافس مع أشباهها من المنصات أمثال سلاك (Slack).

وعقب استحواذ تويتر على تواصل، أثار الأمر ردود فعل عفوية من رواد الموقع حيث غرد نيك كالدويل حينئذ، قائلا "يسعدنا انضمامهم إلينا ولا يسعنا الانتظار لمعرفة ما نحققه معًا. مرحبًا بكم في القطيع، أيها الفريق!".

We’re thrilled to have them onboard and can’t wait to see what we accomplish together. Welcome to the flock, team! 🎉🎉🎉 — Nick Caldwell (@nickcald) December 7, 2021

خبير البرمجيات زين وجّه السؤال نفسه لماسك: "اسأل فريقك.. أو من بقي منهم".

Ask your team… or whoever is left lmao — Zain (@ZainRaz4) November 11, 2022

وفي سياق آخر، أعلن ماسك التنفيذ الفعلي لآلية تعديل التغريدات على موقع تويتر عبر حسابه في تغريدة معدلة حملت كلمة "انتهت اللعبة" (GAME OVER).

Twitter HQ is great (this is a real pic) pic.twitter.com/qjfOQCr533 — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

وأظهرت التعديلات التي أجراها ماسك إمكانية التعديل خلال وقت محدد، وشهدت التغريدة معدل تفاعل واسع من متابعي ماسك ومن رواد تويتر خلال دقائق من نشرها.