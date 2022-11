حذّر إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر (Twitter) -أمس الخميس- من إمكانية إفلاس منصة التواصل الاجتماعي، متوّجًا بذلك يوما فوضويا كان من أبرز محطاته تحذير من منظم الخصوصية في الولايات المتحدة واستقالة مسؤول الثقة والسلامة في الشركة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال تقرير رويترز نقلا عن خبر من بلومبيرغ نيوز (Bloomberg News) إن الملياردير الأميركي وفي أول مكالمة جماعية له مع الموظفين، قال إنه لا يمكنه استبعاد الإفلاس، وذلك بعد أسبوعين من شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، وهي صفقة يقول خبراء الائتمان إنها تركت الأوضاع المالية لتويتر في وضع غير مستقر.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، وفي أول بريد إلكتروني له على مستوى الشركة، حذّر ماسك من أن تويتر لن يكون قادرًا على "النجاة من الانكماش الاقتصادي القادم" إذا فشل في زيادة إيرادات الاشتراك لتعويض انخفاض دخل الإعلانات، حسبما قال 3 أشخاص شاهدوا الرسالة لرويترز.

وقال شخصان مطّلعان لرويترز إن يويل روث الذي أشرف على خطة استجابة تويتر لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والبريد العشوائي على المنصة، استقال يوم الخميس.

ووصف روث نفسه في ملفه الشخصي على تويتر يوم الخميس، بأنه "الرئيس السابق للثقة والسلامة" في الشركة.

وكانت بلومبيرغ والموقع التكنولوجي "بلاتفورم" (Platformer) أول من أبلغ عن خروجه.

وفي وقت سابق الخميس، غرّدت ليا كيسنر كبيرة مسؤولي أمن المعلومات في تويتر، بأنها استقالت.

I’ve made the hard decision to leave Twitter. I’e had the opportunity to work with amazing people and I’m so proud of the privacy, security, and IT teams and the work we’ve done.

I’m looking forward to figuring out what’s next, starting with my reviews for @USENIXSecurity 😁

— Lea Kissner (@LeaKissner) November 10, 2022