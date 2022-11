قال إيلون ماسك يوم أمس الأربعاء إنه "قتل" فكرة العلامة الرسمية الجديدة لحسابات تويتر (Twitter)، في اليوم الذي أطلقها فيه، حسب وكالة رويترز (Reuters).

وتراجع ماسك عن الملصق الرسمي بعد يوم واحد فقط من إعلان المدير التنفيذي للمنتج في شركة التواصل الاجتماعي عن ذلك، مما أدى إلى ارتباك حول الفرق بين التسمية وعلامة الاختيار الزرقاء الحالية على تويتر، التي تشير إلى الحسابات التي تم التحقق منها.

وردّ ماسك على منتج الفيديو ماركوس برونليس الذي كان مستغربا من اختفاء العلامة الزرقاء بعد ساعات فقط من إطلاقها.

I just killed it

وكتب ماسك على حسابه في تويتر "يرجى ملاحظة أن تويتر سيفعل كثيرا من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة"، وأضاف "سنحتفظ بما يصلح ونغير ما لا يصلح".

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022