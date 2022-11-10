قال إيلون ماسك يوم أمس الأربعاء إنه "قتل" فكرة العلامة الرسمية الجديدة لحسابات تويتر (Twitter)، في اليوم الذي أطلقها فيه، حسب وكالة رويترز (Reuters).

وتراجع ماسك عن الملصق الرسمي بعد يوم واحد فقط من إعلان المدير التنفيذي للمنتج في شركة التواصل الاجتماعي عن ذلك، مما أدى إلى ارتباك حول الفرق بين التسمية وعلامة الاختيار الزرقاء الحالية على تويتر، التي تشير إلى الحسابات التي تم التحقق منها.

وردّ ماسك على منتج الفيديو ماركوس برونليس الذي كان مستغربا من اختفاء العلامة الزرقاء بعد ساعات فقط من إطلاقها.

I just killed it — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

وكتب ماسك على حسابه في تويتر "يرجى ملاحظة أن تويتر سيفعل كثيرا من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة"، وأضاف "سنحتفظ بما يصلح ونغير ما لا يصلح".

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months. We will keep what works & change what doesn’t. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

وأول أمس الثلاثاء كشفت إسثير كروفورد، المديرة التنفيذية لمنتج تويتر، عن تفاصيل حول الطريقة التي ستعمل بها خطة التحقق الجديدة للشبكة الاجتماعية، بعد استحواذ رئيس "تسلا" على الشركة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" (CNBC).

وقالت كروفورد إن بعض الحسابات التي تم التحقق منها في الأصل تحمل علامة "رسمية"، في حين أن أي مستخدم يدفع 7.99 دولارات شهريا مقابل "تويتر بلو" (Twitter Blue)، منتج اشتراك الشركة، ستظهر له علامة اختيار زرقاء. ولم تحدد ما الذي يتطلبه الأمر للحصول على الوضع "الرسمي".

وبناء على ما سبق وبدءا من صباح الأربعاء ، تم تصنيف العديد من حسابات تويتر، بما في ذلك حساب "سي إن بي سي" (CNBC)، على أنها "رسمية". وبحلول بعد ظهر الأربعاء، اختفت تلك الملصقات التي ظهرت على شكل علامات رمادية.

وفي اجتماع صوتي عبر "تويتر سبايسز" (Twitter Spaces) مع المعلنين أمس الأربعاء، قال ماسك إن الشارة "الرسمية" هي "مجرد طريقة أخرى لإنشاء نظام من فئتين" و"لا تعالج المشكلة الأساسية".

كما أقرّت كروفورد أيضا بتغيير المسار يوم الأربعاء، حيث كتبت في تغريدة أنه "لا توجد أبقار مقدسة على تويتر بعد الآن".

There are no sacred cows in product at Twitter anymore. Elon is willing to try lots of things — many will fail, some will succeed. The goal is to find the right mix of successful changes to ensure the long-term health and growth of the business. https://t.co/cMf27EmmpJ — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 9, 2022

وقالت "إيلون على استعداد لتجربة كثير من الأشياء، سيفشل الكثير والبعض الآخر سينجح"، وأضافت "الهدف هو العثور على المزيج الصحيح من التغييرات الناجحة لضمان صحة الأعمال ونموها على المدى البعيد".

ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير الوحيد في تويتر انتقد نظام التحقق الأصلي في تويتر، الذي يعطي علامة اختيار زرقاء أو تحققا للمستخدمين البارزين الذين من المحتمل أن ينتحل شخصيتهم على المنصة العديد من الأشخاص السيئين.