تعطل واتساب الأسبوع الماضي جعل العديد من المستخدمين في حيرة من أمرهم؛ هل كان العطل بسبب أجهزتهم؟ أم إنه انقطاع للخدمة من المزود؟ في ما يلي اسهل الطرق للتأكد من أعطال واتساب المحتملة.

1- تأكد أن لديك اتصالا قويا بالإنترنت

تأكد من رؤية إشارة "الواي فاي" (WiFi) أو إشارة البيانات الخلوية في أعلى شاشة الهاتف، أو استخدم تطبيقا آخر متصلا بالإنترنت للتأكد من أن اتصالك بالإنترنت ليس سبب المشكلة.

أحيانًا يمكن حل مشكلة الواتساب بإيقاف تشغيل الإنترنت ثم تشغيله مرة أخرى. للقيام بذلك، افتح مركز التحكم في جهاز الآيفون (iPhone) أو الإعدادات السريعة على الأندرويد (Android) عبر السحب للأسفل من أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق رمز وضع الطائرة، انتظر قليلًا ثم اضغط على الرمز مرة أخرى لإعادة تشغيل الإنترنت.

2- أعد تشغيل الواتساب

إذا كان تطبيق الواتساب يعمل بشكل سيئ، يمكنك حل المشكلة عن طريق إغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله.

3- تحقق إذا كان الواتساب معطلًا

انقطاع خدمة الواتساب ربما تكون المشكلة، للتحقق من ذلك ادخل إلى موقع "داون ديتكيتور" (Down Detector) الذي يرصد أداء مواقع وخدمات الإنترنت وافتح صفحة حالة الواتساب، أو ابحث "هل يوجد انقطاع في خدمة واتساب؟" في متصفحك.

4- أعد تشغيل هاتفك

يمكنك إيقاف تشغيل هواتف الأندرويد عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة بضع ثوانٍ أو سحب مركز التحكم للأسفل من أعلى الشاشة والعثور على رمز الطاقة، ويمكنك إيقاف تشغيل الآيفون بالضغط باستمرار على زر القفل وزر رفع الصوت حتى يظهر مفتاح إيقاف التشغيل ثم القيام بتمريره، ولإعادة تشغيل الهاتف اضغط باستمرار على زر القفل.

5- تأكد من تحديث الواتساب للتحقق من خلو إصدارك من أي خلل

في ما يلي طريقة تحديث الواتساب لأجهزة الأندرويد والآيفون:

افتح متجر التطبيقات "الآب ستور" (App store) في الآيفون و"البلي ستور" (Play Store) في الأندرويد.

اضغط على أيقونة البحث وابحث عن الواتساب (WhatsApp).

إذا كان التطبيق يحتاج إلى تحديث فسيظهر زر بعبارة "تحديث"، انقر فوقه.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) للواتساب للتخلص من أي بيانات تالفة فيها تمنعه من العمل.

لا توجد طريقة لمحو ذاكرة التخزين المؤقت على الآيفون، لذلك سوف تحتاج لحذف التطبيق ثم إعادة تحميله من متجر التطبيقات.

أما على الأندرويد فيمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر خيار "التطبيقات".

انقر فوق "عرض جميع التطبيقات" ثم انقر على "الواتساب".

اضغط على "التخزين وذاكرة التخزين المؤقت" (Storage & cache).

انقر فوق "مسح ذاكرة التخزين المؤقت" (Clear Cache).

أعد تشغيل التطبيق، وعند استمرار المشكلة اتبع الخطوات نفسها، ثم انقر خيار "مسح التخزين" (Clear storage).

تجدر الإشارة إلى أن مسح التخزين سيؤدي إلى حذف جميع البيانات المحفوظة في التطبيق.

6- حذف الحساب

عندما لا تستخدم الواتساب لفترة، فإن الخدمة تحتفظ بالحق في حذف حسابك بعد 120 يومًا من عدم النشاط، وإذا تم حذف حسابك فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب جديد.