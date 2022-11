تويتر: التوثيق مقابل المال وترقب لعودة "فاين".. ماسك يستقطب مهندسي "تسلا"

تتوالى القرارات والأخبار الخاصة بمنصة تويتر بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، لكن ما تتفق عليه التقارير أن التغييرات على المنصة بدأت بالفعل.

فبعد إعلان إيلون ماسك استحواذه على ملكية تويتر أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022 مقابل 44 مليار دولار؛ أعلن رجل الأعمال الجنوب أفريقي-الأميركي أمس الاثنين توليه منصب المدير التنفيذي للشبكة الاجتماعية، وذلك بعد أيام من إقالته الرئيس السابق باراك أغراوال والعديد من المسؤولين الآخرين.

ماسك كان عبر في تغريدة سابقة عن استيائه من وجود العديد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة المنصة.

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated 🤣🤣 pic.twitter.com/7DQp4sNINX

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية -نقلا عن مصادر مطلعة- أن تويتر لن تسمح للمشتركين في خدمتها الزرقاء بالوصول إلى مقالات خالية من الإعلانات.

وكانت خدمة "تويتر بلو" انطلقت في يونيو/حزيران 2021 كأول خدمة اشتراك في النظام الأساسي توفر وصولا حصريًا إلى ميزات مختلفة، بما في ذلك خيار تعديل التغريدات، كما سمحت الخدمة للمشتركين بقراءة مقالات من بعض الناشرين من دون إعلانات.

وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن تويتر تخطط لمزيد من التغييرات على خطة الاشتراك الأزرق التي تكلف 4.99 دولارات شهريًا.

ورأى ماسك اليوم -في معرض ردّه على المؤلف ستيفن كينغ- أن مبلغ 8 دولارات هو مبلغ مناسب يمكن أن يدفعه مقابل كونه مستخدمًا تم التحقق منه، مضيفًا أن فرض رسوم هو الطريقة الوحيدة "لهزيمة الروبوتات والمتصيدين".

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022