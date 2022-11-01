استمر لساعات وأوقف بعض الحسابات.. عطل بتطبيق إنستغرام يثير غضب المستخدمين

تصدر وسم (هاشتاغ) #instagramdown المنصات العالمية، وذلك بعد عطل كبير في منصة إنستغرام استمر لساعات يوم أمس الاثنين، حيث فقد ملايين المستخدمين القدرة على الوصول لحساباتهم، كما فقدت بعض الحسابات عددا كبيرا من المتابعين.

وتلقى بعض المستخدمين إشعارات تفيد بإيقاف حساباتهم بشكل كامل، كما سجلت بعض الحسابات الشهيرة انخفاضا في المتابعين، حيث فقد كريستيانو رونالدو وحده نحو 3 ملايين متابع.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

مشكلة وتدارك

وسارع المستخدمون نحو منصات التواصل المختلفة للتأكد من أن المشكلة جماعية ولا تخص حساباتهم الفردية، كما شارك كثيرون تعليقات ساخرة حول الأمر.

وأعلنت إدارة المنصة عن تداركها المشكلة وعملها على حلها، وهو الأمر الذي استغرق نحو 8 ساعات، لتعود بعد ذلك لتؤكد حل المشكلة.

وكتبت إنستغرام على حسابها في تويتر "قمنا بحل الخطأ الآن الذي تسبب في حدوث مشكلات في وصول أشخاص في أجزاء مختلفة من العالم إلى حساباتهم، وتسبب في حدوث تغيير مؤقت لبعض المتابعين، نأسف لذلك".

وأثار العطل موجة كبيرة من الغضب عبر منصات التواصل ضد شركة "ميتا" (Meta)، وذلك بعد تكرار الأعطال عبر المنصات التابعة لها مؤخرا.

It’s 2022 and you still trying to play PR games instead of using regular/normal language and addressing the problem we faced, isn’t that disrespectful? Don’t act like an arrogant Apple company, your owner is Mark, not Steve Jobs. This path doesn’t work for you guys anymore. https://t.co/mzCTzBSCee — Ranjith (@MakeDesignPop) October 31, 2022

غضب واستياء

وقام بعض المستخدمين بالتبليغ عن العطل عبر حساباتهم في تويتر وأبدوا استياءهم، حيث غرد أحدهم "تم تعليق حسابي على إنستغرام دون أي سبب، حتى إنهم لم يرسلوا إشعارا بأنهم سيحذفون حسابي، ولدي مثل أشخاص آخرين صور عديدة التقطت عبر سنوات على المنصة لا أستطيع الوصول إليها، ما هو السبب؟!".

وكانت فيسبوك -المنصة التابعة لميتا- تعرضت لمشكلة شبيهة قبل أسابيع، حيث فقد بعض المشتركين ملايين المتابعين، بسبب عطل استمر لساعات، قبل أن تتمكن الشركة من إصلاحه.

وعلق المتابعون بأن تكرار العطل يعني وجود مشكلة حقيقية في الشركة، وعلى الرغم من ذلك لم يخرج أي توضيح حول سبب العطل المتكرر.

وطالب مدونون الشركة بالخروج وإعلان الأسباب الحقيقية، واعتبروا تجاهل ميتا للمستخدمين ورفض إبداء أسباب للعطل عدم احترام لهم.

ووجه الخبير في منصات التواصل مات نافارا سؤاله لمدير المنصة آدم موسيري قائلا "هل تقدر على شرح سبب المشكلة؟ تأثرت أعمال وأرباح صانعي المحتوى والعلامات التجارية اليوم بسبب ذلك". وشارك كثيرون نافارا في الرأي، حيث تتعلق كثير من الوظائف والعلامات التجارية حاليًا بالمنصة، ويضر تعطلها بهم بشكل كبير.

Are you able to explain what caused the problem? Lots of creators and brands would have had their businesses and earnings impacted today — Matt Navarra (@MattNavarra) October 31, 2022

وطالب متخصصون رواد الأعمال بضرورة عدم الاعتماد على منصة واحدة للعمل، حتى لا يحدث لهم ضرر كبير عند تعطلها.

كما علق مدونون بأن المنصة باتت جزءا رئيسيا من حياتهم وليست مجرد عمل، بما تحويه من ذكريات وأصدقاء.

Instagram says the "bug" has been fixed. IG says it "caused a temporary change for some in number of followers" (it also told people, incorrectly, they were suspended). No explanation about how or why such a bug occurred https://t.co/FrdA0XuEDz — Karissa Bell (@karissabe) October 31, 2022

مشاكل ومخاطر

وأعاد الأمر التساؤل حول مدى اعتماد العالم الحالي على هذه المنصات، وكيف أصبحت المصدر الأساسي لدخل البعض، وهو ما يعني أن توقفها أصبح أمرا خطيرا، وليس مجرد عطل تقني.

وتعاني شركة ميتا من عدد من المشاكل التقنية مؤخرا، كما سجلت الشركة تراجعا في أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

Another reminder of why it’s so important not to have all your online presence in one basket! https://t.co/aMcCe0WsQm — Localsearch — Digital Marketing Service (@LocalsearchAU) November 1, 2022

وإنستغرام تطبيق مجاني وشبكة اجتماعية لتبادل الصور، تتبع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويملك التطبيق ملايين المستخدمين عبر العالم الذين ينتمون لشرائح مختلفة منها الشباب والمشاهير.

ويمتاز إنستغرام بكونه التطبيق الذي يقصده هواة الصور والمحترفون، حيث تمثل الصورة القيمة الرئيسية، وتعكس صفحات رواده تفاصيل حياتهم اليومية من منظور بصري وجمالي، إذ يوظفون الصور يوميا لأغراض التواصل مع جمهورهم.