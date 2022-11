استمر لساعات وأوقف بعض الحسابات.. عطل بتطبيق إنستغرام يثير غضب المستخدمين

تصدر وسم (هاشتاغ) #instagramdown المنصات العالمية، وذلك بعد عطل كبير في منصة إنستغرام استمر لساعات يوم أمس الاثنين، حيث فقد ملايين المستخدمين القدرة على الوصول لحساباتهم، كما فقدت بعض الحسابات عددا كبيرا من المتابعين.

وتلقى بعض المستخدمين إشعارات تفيد بإيقاف حساباتهم بشكل كامل، كما سجلت بعض الحسابات الشهيرة انخفاضا في المتابعين، حيث فقد كريستيانو رونالدو وحده نحو 3 ملايين متابع.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

وسارع المستخدمون نحو منصات التواصل المختلفة للتأكد من أن المشكلة جماعية ولا تخص حساباتهم الفردية، كما شارك كثيرون تعليقات ساخرة حول الأمر.

وأعلنت إدارة المنصة عن تداركها المشكلة وعملها على حلها، وهو الأمر الذي استغرق نحو 8 ساعات، لتعود بعد ذلك لتؤكد حل المشكلة.

وكتبت إنستغرام على حسابها في تويتر "قمنا بحل الخطأ الآن الذي تسبب في حدوث مشكلات في وصول أشخاص في أجزاء مختلفة من العالم إلى حساباتهم، وتسبب في حدوث تغيير مؤقت لبعض المتابعين، نأسف لذلك".

وأثار العطل موجة كبيرة من الغضب عبر منصات التواصل ضد شركة "ميتا" (Meta)، وذلك بعد تكرار الأعطال عبر المنصات التابعة لها مؤخرا.

It’s 2022 and you still trying to play PR games instead of using regular/normal language and addressing the problem we faced, isn’t that disrespectful?

Don’t act like an arrogant Apple company, your owner is Mark, not Steve Jobs.

This path doesn’t work for you guys anymore. https://t.co/mzCTzBSCee

— Ranjith (@MakeDesignPop) October 31, 2022