كيف تقوم بصنع رمز الاستجابة السريعة "كيو آر كود" الخاص بك؟

رموز "الاستجابة السريعة" (QR) هي مجموعة رموز "شريطية" (barcodes) على شكل مربع، ويمكن مسحها باستخدام الهاتف. وهناك العديد من الاستخدامات لرموز الاستجابة السريعة، كعرض قائمة الطعام للمطاعم أو توجيه الأشخاص لبرامج البودكاست.

كما تستخدم هذه الرموز في دعوات الزفاف لتوجيه المدعوين لموقع الحفل، حيث يستطيعون تأكيد حضورهم وإيجاد المعلومات المتعلقة بالحفل كموقعه والخيارات المتوفرة لحجز الفندق أو الدخول للحفل.

وعملية إنشاء رمز الاستجابة السريعة واضحة ويمكن إتمامها باستخدام الهاتف أو الحاسب الآلي، وسنوضّح كيفية عمل ذلك هنا.

كيف تصنع رمز الاستجابة السريعة باستخدام موقع خارجي؟

هناك العديد من المواقع لإنشاء رموز الاستجابة السريعة، وسنعرض كيفية صنع الرموز باستخدام موقع "كيو آر كود غينيراتور" (QR Code Generator) خطوة بخطوة.

1. باستخدام أي متصفح، قم بزيارة موقع كيو آر كود غينيراتور.

2. أدخل رابط الموقع الذي تريد صنع الرمز له لمشاركته مع الأشخاص، أو اكتب نصا ما أو ارفع ملفا ما (كقائمة الطعام مثلا أو نشرة ما؛ قمت بتصميمها).

اسحب وضع ملفا ما في المربع أو انسخ وألصق الرابط لموقع أو شعارا كما هو موضح بالصورة في الأسفل.

3. عند انتهائك من ذلك، اضغط على خيار التحميل لحفظ رمز الاستجابة السريعة الذي صنعته.

فقط انتظر إنشاء الرمز وسيظهر كصورة في ملف التحميلات لديك.

كيف تصنع رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز أندرويد؟

1. افتح الموقع المراد إنشاء رمز الاستجابة السريعة له باستخدام متصفح "غوغل كروم" (Google Chrome).

2. اضغط على خيار المزيد الموجود على شكل 3 نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.

3. اضغط على خيار "المشاركة" (Share) الموجود في القائمة.

4. اضغط على خيار رمز الاستجابة السريعة.

5. في أسفل رمز الاستجابة السريعة على الشاشة، اضغط على خيار التحميل لحفظ الرمز على جهازك.

6. يمكنك مشاركة الرمز مع الأشخاص الآخرين عند انتهاء التحميل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي برنامج مراسلة آخر.

كيف تصنع رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز آيفون؟

1. افتح الموقع المراد إنشاء رمز الاستجابة السريعة له باستخدام متصفح غوغل كروم.

2. اضغط على خيار المشاركة الموجود على شكل مربع وسهم يشير للأعلى في أعلى يمين الشاشة بجانب العنوان.

3. انتقل للأسفل ثم قم بالضغط على خيار إنشاء "رمز استجابة سريعة" (Create a QR Code).

4. اضغط على خيار مشاركة.

5. اختر طريقة مشاركة الرمز مع الأشخاص الآخرين (عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي برنامج مراسلة آخر.