أظهر مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة نُشر على موقع ويبو (Weibo)، وهو موقع إلكتروني صيني للتدوين، طائرة صينية مسيرة تحمل كلبا آليا مسلحا وتضعه في أرض المعركة استعدادا للعمل، وفقا لتقرير صادر عن ذي وار زون (The War Zone). ولا يزال من غير الواضح حاليا ما إذا كان المقطع ناتجا عن تدريبات عسكرية صينية.

ويظهر في الفيديو طائرة مسيرة وهي تقترب من سطح مبنى في منطقة حضرية غير موصوفة بينما تحمل تحتها كلبا آليا مسلحا، وبعد أن تسقط الطائرة المسيرة الروبوت على السطح تطير بعيدا.

يقف الروبوت بعد ذلك من موضعه المطوي ويبدأ في التحقق من موقعه الجديد باستخدام ما يبدو أنه مدفع رشاش صيني خفيف تم وضعه على ظهره.

حساب ويبو مأخوذ من كيسترل ديفينس بلود-وينغ (Kestrel Defense Blood-Wing)، الذي يبدو أنه مرتبط مباشرة بشركة كيسترل ديفينس (Kestrel Defense) الصينية. وإليكم ما قالته المنظمة عن الفيديو:

"كلاب الحرب التي تنزل من السماء، والهجوم الجوي، وطائرات ريد وينغ فوروارد (Red Wing Forward) الثقيلة المسيرة تقدم كلابا آلية قتالية يمكن إدخالها مباشرة خلف العدو لشن هجوم مفاجئ أو يمكن وضعها على سطح العدو لاحتلال المرتفعات القيادية لقمع القوة النارية. بينما تقوم القوات البرية بشن هجوم كماشة ثلاثي الأبعاد على العدو في المبنى".

وتشير هذه الرسالة إلى أن الاقتران بين الكلاب الآلية الروبوتية والطائرات المسيرة قد تم تطويره للاستخدام في عمليات هجومية تحدث في المناطق الحضرية التي يمكن أن تكون مناطق خطرة على الجنود.

وتشتهر هذه المناطق بصعوبة مراقبتها والتسلل إليها لأنها تتكون من مبانٍ شاهقة وهياكل معقدة.

وتُظهر مقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بحساب ويبو كلاب روبوت مختلفة أيضا عمليات مساندة مستخدمة في بيئات حضرية مماثلة.

ومع ذلك، من الصعب قياس الاستخدام الدقيق لهذه التكنولوجيا المتقدمة حيث لم يتم الكشف عن المواصفات الفنية حول كل من الروبوت والطائرة المسيرة في الفيديو، مما يجعل من المستحيل تأكيد كيفية استخدام هذه الأنظمة بالضبط.

Blood-Wing, a Chinese defense contractor, demonstrates drone-deploying an armed robodog.

The Future is Now. pic.twitter.com/tRKnKa8xvp

— Lia Wong (@LiaWongOSINT) October 4, 2022