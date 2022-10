كشفه موقع متخصص.. واتساب ستمنع استخدام هذه الميزة بسبب الخصوصية

قدم تطبيق واتساب (Whatsapp) العام الماضي خيارا جديدا يسمى "العرض لمرة واحدة"، بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار سناب شات (Snapchat) وإنستغرام (Instagram).

والآن، تريد الشركة المملوكة لـ"ميتا" (Meta) أن تحسن هذه الميزة، لكن هذه المرة بمنع المستخدمين من أخذ لقطات أو تسجيلات للصور ومقاطع الفيديو المعروضة على الشاشة، والمرسلة بخاصية "العرض لمرة واحدة".

وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت سابقا عزمها على منع الملايين من مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد وآيفون من التقاط صور الشاشة للرسائل المرسلة بخاصية "العرض لمرة واحدة"، فقد أتاحتها إلى الآن على سبيل الاختبار لبعض المستخدمين.

وكشف خبراء التكنولوجيا في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) عن هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب، وهو ما يعني أن مستخدمي التطبيق التجريبي (WhatsApp beta) سيكونون قادرين على تجربتها.

وأوضح موقع وابيتا إنفو أنه عندما تحاول التقاط "سكرين شوت" ستكون الصور سوداء تماما، وبالنسبة لبعض المستخدمين، ستختفي القدرة على تصوير الشاشة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة تحمل بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، حيث إن المرسل -على سبيل المثال- لن يتلقى إشعارا إذا تم حظر محاولة تصوير الشاشة.

ولكن، من الممكن لشخص ما استخدام كاميرا هاتف أو جهاز آخر لالتقاط الشاشة فعليا، ولا توجد طريقة لاكتشاف هذا.

📝 WhatsApp beta for iOS 22.21.0.71: what’s new?

WhatsApp is releasing screenshot blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/fXvDQIlSxi pic.twitter.com/tIiR3FpBNs

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2022