قال شانغ بينغ زهاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس (Binance) أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، في تغريدة اليوم الجمعة، إن قراصنة سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة من بلوك شاين مرتبطة ببينانس.

ونسبت وكالة رويترز إلى شانغ قوله إن الرموز المميزة سُرقت من "جسر" البلوك شاين المرتبط بشركته، والمسمى "بي إن بي شاين" (BNB Chain) والمعروف باسم "بينانس سمارت شاين" (Binance Smart Chain) حتى فبراير/شباط الماضي.

وجسور "بلوك شاين" أدوات تعمل على نقل العملات المشفرة بين التطبيقات المختلفة التي تستخدم هذه العملات، ويضمن هذا الجسر التفاعل بين هذه التطبيقات.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تمتلك بيتكوين ولكنك ترغب المشاركة في نشاط على شبكة تستخدم عملة الإيثيريوم (Ethereum) وليس البيتكوين، فإن جسر "بلوك شاين" يسمح لك بالقيام بذلك دون بيع عملة البيتكوين الخاصة بك لتشتري إيثيريوم لاستخدامها في هذه الشبكة.

ولذلك تعد جسور "بلوك شاين" أساسية للقيام بعمليات التشغيل البيني في منطقة "بلوك شاين".

وبشكل منفصل، قالت "بي إن بي شاين" -في تغريدة على تويتر- إن الاختراق شمل 100 مليون دولار إلى 110 ملايين دولار من الرموز الرقمية، دون تحديد الرمز المميز الذي تأثر.

وأضافت أن نشاطها قد تم تعليقه قبل استئنافه حوالي الساعة 6:30 صباحا بتوقيت غرينتش.

.@BNBchain is currently under maintenance.

We will suspend all deposits and withdrawals via BNB chain temporarily until there are further updates.

We apologise for the inconvenience. Thank you for your patience!

— Binance (@binance) October 6, 2022