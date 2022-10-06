كيف يمكن تحديث تطبيق إنستغرام على أندرويد وآيفون بشكل يدوي؟

لاقى تطبيق "إنستغرام" (Instagram) شهرة وإقبالا جماهيريا واسعا حتى أصبح لكثير من الأشخاص حاجة ملحّة في مختلف مجالات الحياة، وأصبحنا نشاهد ميزات جديدة له كل أسبوع تقريبا وهذا ما جعل مواكبة الجديد على إنستغرام تحديا كبيرا.

ويسمح تطبيق إنستغرام المجاني لمشاركة الصور عبر الإنترنت للمستخدمين بتحرير وتحميل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، كما يمكن للمستخدمين إضافة تعليق على منشوراتهم واستخدام علامات التصنيف والعلامات الجغرافية المستندة إلى الموقع لفهرسة هذه المنشورات وجعلها قابلة للبحث من قبل مستخدمين آخرين داخل التطبيق.

ويتمتع المستخدمون أيضا بخيار جعل ملفهم الشخصي خاصا بحيث لا يتمكن إلا متابعوهم من مشاهدة منشوراتهم.

كذلك الحال مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فيمكن لمستخدمي إنستغرام الإعجاب بمنشورات الآخرين والتعليق عليها، بالإضافة إلى توجيه رسائل خاصة إلى الأصدقاء عبر ميزة "إنستغرام دايريكت" (Instagram Direct)، كما يمكن مشاركة الصور على واحد أو أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك "تويتر" (Twitter) و"فيسبوك" (Facebook) بنقرة واحدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق إنستغرام ليس أداة للأفراد فقط، ولكن أيضا للشركات حيث يوفر الفرصة لإطلاق حساب تجاري مجاني للترويج لعلامة تجارية ومنتجاتها.

ميزات التحديث الأخير لتطبيق إنستغرام

من المثير أن نرى كيف يطوّر إنستغرام ميزات ووظائف جديدة بسرعة، بالإضافة إلى معالجة مشكلات العمل الرئيسة ومساعدة المستخدمين على دعم علاماتهم التجارية المفضلة، وإليك أبرز ميزات التحديث الأخير لإنستغرام.

ملصق آد يورز (add yours) متوفر الآن في ريلز (Reels)

يسمح هذا الملصق للمبدعين بنشر فيديو ريلز مثير، ودعوة أشخاص مختلفين للإسهام في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ومن ثم يمكن لمتابعيهم متابعة القصة من خلال وجهة نظرهم الخاصة في الموضوع.

يُعدّ هذا الملصق طريقة رائعة للأشخاص للتواصل ومشاركة إبداعاتهم مع بعضهم بعضا، وهو أيضا طريقة رائعة لإشراك الأشخاص في ملفك وجعلهم مهتمين بعملك.

ومن السهل جدا إضافة ملصقك؛ فقط اضغط على أيقونة "الملصق" وحدد الملصق الذي تريد إضافته، ثم اضغط على زر "إضافة"، سيُضاف الملصق الخاص بك إلى صورتك.

إطلاق ميزة الرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي" (NFTs)

في وقت مبكر من هذا العام أعلن تطبيق إنستغرام قدرة منشئي الرموز غير القابلة للاستبدال على مشاركة المقتنيات الرقمية على المنصة، وزيادة الوعي بفنونهم ومشروعهم.

والآن يقوم إنستغرام بتوسيع هذه الميزة إلى مزيد من المستخدمين عبر 100 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وغيرها.

ظهور الصور العمودية 9:16 على إنستغرام

في مقابلة صحفية مع آدم موسيري رئيس إنستغرام، سُئل عما إذا كان من المخطط إطلاق ميزات صور رائعة جديدة، وأكد أنهم في الأسابيع المقبلة سيختبرون الصور العمودية 9:16، والتقاط الصور بتنسيق مماثل لتنسيقات الفيديو الرأسية الشائعة.

ميزة ريلز بلاي

أعلن إنستغرام عن برنامج مكافآت جديد يسمى "ريلز بلاي" (Reels Play) يكافئ المبدعين الذين يشاركون مقاطع الريلز.

كيفية تحديث تطبيق إنستغرام يدويا على جهاز آيفون وأندرويد

يتم تحديث تطبيق إنستغرام بشكل متكرر بميزات وتحسينات جديدة، وفي المعتاد يجب أن يقوم كل من مستخدمي أندرويد وآيفون بتثبيت هذه التحديثات تلقائيا بحيث يكون لديك دائمًا إصدار محدث من التطبيق.

ولكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى يظهر التحديث الأخير على الشاشة الرئيسة لهاتفك، فيمكنك التحديث يدويا أيضا من قائمة انتظار التحديث في متجر تطبيقات هاتفك.

كيفية تحديث إنستغرام على آيفون: ابدأ بتشغيل تطبيق "آب ستور" (App Store) على جهاز آيفون الخاص بك. اضغط على أيقونة حسابك في أعلى يمين الشاشة لرؤية قائمة متجر التطبيقات، قم بالتمرير إلى أسفل وانظر في قسم التحديثات التلقائية القادمة، ابحث عن إنستغرام، إذا رأيت التطبيق مدرجا فانقر فوق تحديث إلى اليمين.

كما يمكنك النقر فوق تحديث الكل في أعلى قائمة التحديثات المتاحة لتحديث جميع التطبيقات المعلقة مرة واحدة.

تحديث إنستغرام على أندرويد: يمكنك القيام بذلك عن طريق تشغيل تطبيق "بلاي ستور" على جهاز أندرويد، ثم الضغط على أيقونة حسابك في الجزء العلوي من الشاشة، وبعدئذ انقر فوق إدارة التطبيقات والجهاز. إذا لم تكن بالفعل في علامة التبويب "نظرة عامة"، فانقر فوق "نظرة عامة"، وانقر فوق التحديثات المتوفرة.

في قائمة التطبيقات التي تنتظر التحديثات، ابحث عن إنستغرام، إذا رأيته في القائمة فانقر فوق تحديث. وبعد اكتمال التحديث، تستطيع تشغيل أحدث إصدار من التطبيق مع التحديثات الجديدة.

لماذا يجب تحديث تطبيق إنستغرام بشكل دوري؟

لن يتطلب التحديث قدرا كبيرا من وقتك، وعلى الرغم من أن الأمر كله بسيط جدا فإن العديد من المستخدمين لا يهتمون كثيرا به.

ومن دون التحديثات، فإن التطبيقات التي قد تكون لديك لن تحقق أداء سلسا، كما قد يصبح جهازك بأكمله بطيئا.

فضلا عن ذلك، قد تواجه بعض المشكلات مثل تعطل التطبيق أو إعادة تشغيل الجهاز لوحده.